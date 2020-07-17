https://ria.ru/20200717/1574483062.html
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в пятницу у южных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:03
2020-07-17T11:06
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, кунашир (остров), итуруп, шикотан, российская академия наук, происшествия