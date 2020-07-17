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У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в пятницу у южных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:06
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туризм, новости - туризм, кунашир (остров), итуруп, шикотан, российская академия наук, происшествия

У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3

11:03 17.07.2020 (обновлено: 11:06 17.07.2020)
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© РИА Новости / Анто ДенисовПобережье острова Итуруп
Побережье острова Итуруп
© РИА Новости / Анто Денисов
Побережье острова Итуруп . Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в пятницу у южных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в пятницу в 17.10 (5.10 мск) у южных Курил. Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 44,6 градуса северной широты и 147,7 восточной долготы — в 59 километрах южнее острова Итуруп. Очаг располагался на глубине 139 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По словам сейсмолога, подземные толчки силой 3 – 4 балла ощутили жители райцентра Южно-Курильск, сел Головнино, Горячий пляж на острове Кунашир, сел Малокурильское на Шикотане и Горный на Итурупе – 3 балла.
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