Ереван выдает сбитый в 2014 году БПЛА за азербайджанский, заявили в Баку

"Министерство обороны Армении... запустило фейк о том, что в ходе боев азербайджанская армия потеряла 13 беспилотников (БПЛА). Но как доказать то, чего на самом деле нет? Ведь армянское общество тоже требует доказательств. Вот и запустило министерство обороны Армении в соцсети фото, на котором якобы один из сбитых азербайджанских БПЛА... Было оперативно доказано, что на фото не азербайджанский БПЛА, а американский, сбитый аж в 2014 году в Афганистане", - заявил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.