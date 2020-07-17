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Ереван выдает сбитый в 2014 году БПЛА за азербайджанский, заявили в Баку
Минобороны Азербайджана заявило, что армянская сторона представляет сбитый в 2014 году в Афганистане американский беспилотник как азербайджанский. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:58
ситуация на армяно-азербайджанской границе
минобороны азербайджана
азербайджан
армения
грузия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, минобороны азербайджана, азербайджан, армения, грузия, в мире

Ереван выдает сбитый в 2014 году БПЛА за азербайджанский, заявили в Баку

10:58 17.07.2020
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© Фото : Минобороны АзербайджанаОбломки тактического БПЛА
Обломки тактического БПЛА
© Фото : Минобороны Азербайджана
Обломки тактического БПЛА. Архивное фото
БАКУ, 17 июл – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что армянская сторона представляет сбитый в 2014 году в Афганистане американский беспилотник как азербайджанский.
"Министерство обороны Армении... запустило фейк о том, что в ходе боев азербайджанская армия потеряла 13 беспилотников (БПЛА). Но как доказать то, чего на самом деле нет? Ведь армянское общество тоже требует доказательств. Вот и запустило министерство обороны Армении в соцсети фото, на котором якобы один из сбитых азербайджанских БПЛА... Было оперативно доказано, что на фото не азербайджанский БПЛА, а американский, сбитый аж в 2014 году в Афганистане", - заявил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.
По словам Даргяхлы, "все БПЛА азербайджанской армии целы и невредимы". "Министерство обороны Азербайджана оперативно предоставляет всю необходимую информацию о ситуации на границе, не скрывая потерь", - сказал собеседник агентства.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеМинобороны АзербайджанаАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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