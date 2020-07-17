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Шойгу потребовал принять меры по сохранению здоровья военных на проверке
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу потребовал исключить ущерб экологии и принять все меры по сохранению здоровья военных на мероприятиях по внезапной РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:51
вооруженные силы рф
владимир путин
сергей шойгу
общество
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353
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вооруженные силы рф, владимир путин, сергей шойгу, общество

Шойгу потребовал принять меры по сохранению здоровья военных на проверке

10:51 17.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу потребовал исключить ущерб экологии и принять все меры по сохранению здоровья военных на мероприятиях по внезапной проверке войск, начавшейся по решению президента РФ, главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.
Он сообщил, что в РФ началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов.
"На всех этапах проверки обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности, не допустить отрицательного воздействия на природную среду. В ходе контрольных мероприятий необходимо принять все меры по сохранению здоровья личного состава", - сказал он.
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Вооруженные силы РФВладимир ПутинСергей ШойгуОбщество
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