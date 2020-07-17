Шойгу потребовал принять меры по сохранению здоровья военных на проверке

Он сообщил, что в РФ началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов.

"На всех этапах проверки обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности, не допустить отрицательного воздействия на природную среду. В ходе контрольных мероприятий необходимо принять все меры по сохранению здоровья личного состава", - сказал он.