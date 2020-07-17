В Армении оценили ситуацию на границе с Азербайджаном

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля.
Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля.
В Товузском и Тавушском районах начались боестолкновения, которые не прекращаются несколько дней.
В Товузском и Тавушском районах начались боестолкновения, которые не прекращаются несколько дней.
По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военнослужащих.
По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военнослужащих.
Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных.
Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных.
Азербайджан и Армения перекладывают вину за происходящее друг на друга.
Азербайджан и Армения перекладывают вину за происходящее друг на друга.
В Ереване утверждают, что столкновения спровоцировали азербайджанцы, подъехавшие к армянской территории и открывшие огонь.
В Ереване утверждают, что столкновения спровоцировали азербайджанцы, подъехавшие к армянской территории и открывшие огонь.
В Баку с этим не согласны и заявляют, что режим прекращения огня грубо нарушила армянская сторона.
В Баку с этим не согласны и заявляют, что режим прекращения огня грубо нарушила армянская сторона.
С полуночи 15 июля должен был действовать режим прекращения огня.
С полуночи 15 июля должен был действовать режим прекращения огня.
Однако Минобороны Армении заявило, что азербайджанская сторона нарушила договоренности.
Однако Минобороны Армении заявило, что азербайджанская сторона нарушила договоренности.
Говорилось о попытке диверсии и обстрелах приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес из гаубиц.
Говорилось о попытке диверсии и обстрелах приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес из гаубиц.
В военном ведомстве Азербайджана эти сообщения назвали вымыслом и дезинформацией.
В военном ведомстве Азербайджана эти сообщения назвали вымыслом и дезинформацией.
"Наши подразделения никогда не обстреливают населенные пункты", — заявил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.
"Наши подразделения никогда не обстреливают населенные пункты", — заявил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.
Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией.
Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией.
Приграничные столкновения осудили в ООН. Генсек Антониу Гутерреш призвал к незамедлительному прекращению боев.
Приграничные столкновения осудили в ООН. Генсек Антониу Гутерреш призвал к незамедлительному прекращению боев.
Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Баку и Ереван сесть за стол переговоров и принять наблюдателей.
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Баку и Ереван сесть за стол переговоров и принять наблюдателей.
Жилой дом, пострадавший от обстрела на армяно-азербайджанской границе.
Жилой дом, пострадавший от обстрела на армяно-азербайджанской границе.
Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля.
В Товузском и Тавушском районах начались боестолкновения, которые не прекращаются несколько дней.
По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военнослужащих.
Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных.
Азербайджан и Армения перекладывают вину за происходящее друг на друга.
В Ереване утверждают, что столкновения спровоцировали азербайджанцы, подъехавшие к армянской территории и открывшие огонь.
В Баку с этим не согласны и заявляют, что режим прекращения огня грубо нарушила армянская сторона.
С полуночи 15 июля должен был действовать режим прекращения огня.
Однако Минобороны Армении заявило, что азербайджанская сторона нарушила договоренности.
Говорилось о попытке диверсии и обстрелах приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес из гаубиц.
В военном ведомстве Азербайджана эти сообщения назвали вымыслом и дезинформацией.
"Наши подразделения никогда не обстреливают населенные пункты", — заявил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.
Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией.
Приграничные столкновения осудили в ООН. Генсек Антониу Гутерреш призвал к незамедлительному прекращению боев.
Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Баку и Ереван сесть за стол переговоров и принять наблюдателей.
Жилой дом, пострадавший от обстрела на армяно-азербайджанской границе.