https://ria.ru/20200717/1574481563.html
При внезапной проверке войск ЮВО и ЗВО привлекли свыше 149 тысяч человек
В ходе внезапной проверки войск Южного и Западного военных округов, организованной по решению президента России, главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:37
2020-07-17T10:37
западный военный округ (зво)
вооруженные силы рф
южный военный округ
владимир путин
сергей шойгу
безопасность
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1
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/140459/15/1404591577_0:224:3013:1919_1400x0_80_0_0_54de3a3c7bb5691b4ee6fe2c1c67a3db.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
западный военный округ (зво), вооруженные силы рф, южный военный округ, владимир путин, сергей шойгу, безопасность