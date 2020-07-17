При внезапной проверке войск ЮВО и ЗВО привлекли свыше 149 тысяч человек

"В ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего на внезапную проверку привлечено 149 тысяч 755 человек, 26 тысяч 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения", - сказал он.