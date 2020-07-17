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При внезапной проверке войск ЮВО и ЗВО привлекли свыше 149 тысяч человек
В ходе внезапной проверки войск Южного и Западного военных округов, организованной по решению президента России, главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:37
западный военный округ (зво)
вооруженные силы рф
южный военный округ
владимир путин
сергей шойгу
безопасность
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РИА Новости
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РИА Новости
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западный военный округ (зво), вооруженные силы рф, южный военный округ, владимир путин, сергей шойгу, безопасность

При внезапной проверке войск ЮВО и ЗВО привлекли свыше 149 тысяч человек

10:37 17.07.2020
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время внезапной проверки боеготовности войск
Военнослужащие во время внезапной проверки боеготовности войск
© РИА Новости / Василий Батанов
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Военнослужащие во время внезапной проверки боеготовности войск. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В ходе внезапной проверки войск Южного и Западного военных округов, организованной по решению президента России, главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, привлечено свыше 149 тысяч человек, более 26,8 тысячи единиц техники, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства.

"В ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего на внезапную проверку привлечено 149 тысяч 755 человек, 26 тысяч 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения", - сказал он.

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Западный военный округ (ЗВО)Вооруженные силы РФЮжный военный округВладимир ПутинСергей ШойгуБезопасность
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