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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574481203.html
В России за сутки умерли 186 пациентов с COVID-19
За сутки в России умерли 186 человек с COVID-19, за все время — 12 123, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
архангельская область
москва
санкт-петербург
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, архангельская область, москва, санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 186 пациентов с COVID-19

10:34 17.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. За сутки в России умерли 186 человек с COVID-19, за все время — 12 123, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 186 летальных случаев... За весь период по России умерло 12 123 человека", - говорится в сообщении.
В частности, 30 человек умерли в Санкт-Петербурге, по 13 — в Москве и Архангельской области.
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Архангельская областьМоскваСанкт-ПетербургОбщество
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