Уровень воды в водохранилище китайской ГЭС превысил норму на 12 метров

Сброс воды с плотины китайской ГЭС "Санься" на реке Янцзы в Ичане провинции Хубэй

Сброс воды с плотины китайской ГЭС "Санься" на реке Янцзы в Ичане провинции Хубэй

ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Уровень воды в водохранилище крупнейшей в мире китайской ГЭС "Санься" на реке Янцзы превысил критическую отметку на 12 метров из-за непрекращающихся проливных дождей, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

ГЭС "Санься" - крупнейший гидроэнергетический комплекс в мире, расположена на реке Янцзы в провинции Хубэй в центральной части Китая . Проектная мощность ГЭС "Санься" - 22,4 ГВт. Строительство ГЭС завершено в октябре 2008 года. С мест, подлежавших затоплению, были переселены около 1,4 миллиона жителей.

"К 10.00 (5.00 мск) пятницы скорость поступления воды в водохранилище "Санься" достигла 32,2 тысячи кубометров в секунду, уровень в воды достиг 157,11 метра, что на 12 метров превышает допустимую норму", - пишет агентство со ссылкой на министерство водных ресурсов.

Ранее в пятницу министерство публиковало предупреждение об угрозе второго наводнения на реке Янцзы в районе "Санься", первое в этом году произошло 2 июля. Ожидается, что к 20.00 (15.00 мск), вода будет поступать в водохранилище со скоростью 55 тысяч кубометров в секунду.

Как сообщает Синьхуа, ГЭС "Санься" работает на грани своих возможностей с суммарной генерирующей мощностью 22,5 миллиона киловатт из-за повышения уровня воды в водохранилище еще со среды.

C начала июня непрекращающиеся проливные дожди привели к наводнениям в 27 регионах Китая, уровень воды в более чем 400 реках превысил опасную отметку.

Ранее министерство чрезвычайных ситуаций повысило уровень реагирования на ЧС из-за наводнений на большей части территории страны с III до II. В Китае действует четырехуровневая система экстренного реагирования на наводнения, наивысшим является I уровень.

Наводнения уже затронули около 38 миллионов человек в 27 регионах страны, 141 человек погиб или пропал без вести, 2,25 миллиона человек были эвакуированы. Прямой экономический ущерб, нанесенный природным бедствием, оценивается в 82,2 миллиарда юаней.

Председатель КНР Си Цзиньпин дал поручение принять все меры для спасения людей и обеспечения безопасности их собственности.