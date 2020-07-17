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Около 130 аккаунтов Twitter подверглись хакерским атакам
Примерно 130 аккаунтов социальной сети Twitter подверглись хакерским атакам за последнюю неделю, сообщает служба поддержки компании. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T08:27
илон маск
uber
tesla motors
канье уэст
spacex
билл гейтс
сша
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сша
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40569/63/405696303_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_04dcd6c52625f42129b7a7b023147626.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
илон маск, uber, tesla motors, канье уэст, spacex, билл гейтс, сша

Около 130 аккаунтов Twitter подверглись хакерским атакам

08:27 17.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРоскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter
Роскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Примерно 130 аккаунтов социальной сети Twitter подверглись хакерским атакам за последнюю неделю, сообщает служба поддержки компании.
Ранее компания Twitter предупредила, что в рамках борьбы с масштабным хакерским взломом блокирует все аккаунты, пытавшиеся сменить пароль в течение 30 дней. При этом компания не располагает данными о том, что пароли действительно были похищены.
“Исходя из того, что нам известно на данный момент, нападавшие в той или иной степени совершили атаки в рамках этого инцидента в отношении примерно 130 аккаунтов. Злоумышленники смогли установить контроль над небольшим количеством этих учетных записей и затем отправляли с них твиты”, - говорится в сообщении службы поддержки в Twitter.
Отмечается, что специалисты компании работают с пострадавшими от хакерских атак владельцами аккаунтов и будут продолжать заниматься расследованием в течение нескольких дней. В Twitter хотят установить, смогли ли хакеры получить доступ к “не подлежащей разглашению” информации.
Андрей Климов
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Компания подчеркнула также, что на время проведения расследования загрузка данных Twitter по-прежнему приостановлена.
В число пострадавших от взлома в среду попали бывший вице-президент США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, рэпер Канье Уэст, компании Apple, Uber и другие. Авторы сообщений во взломанных аккаунтах обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.
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