Около 130 аккаунтов Twitter подверглись хакерским атакам

“Исходя из того, что нам известно на данный момент, нападавшие в той или иной степени совершили атаки в рамках этого инцидента в отношении примерно 130 аккаунтов. Злоумышленники смогли установить контроль над небольшим количеством этих учетных записей и затем отправляли с них твиты”, - говорится в сообщении службы поддержки в Twitter.