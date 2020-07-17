Газопровод для Артемовской ТЭЦ-2 позволит газифицировать территории

"Соответственно, будет меньше тарифная составляющая. Такие проекты, по которым дополнительно газ приходит на территорию, как Артемовская ТЭЦ, такие, как НЗМУ (Находкинский завод минеральных удобрений - ред.) в Находке..., позволит газифицировать Находку, уйти от мазутных котельных, от угольных котельных, уменьшить экологическую нагрузку, конечно, развивают край, создают дополнительные рабочие места, новые технологии. Поэтому для нас это решение, которое сейчас принял Юрий Петрович (Трутнев - ред.), оно решает сразу целый комплекс вопросов. Мы целиком его поддержим. Будем содействовать тому, чтобы это в назначенные сроки состоялось", - сказал глава региона.