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Газопровод для Артемовской ТЭЦ-2 позволит газифицировать территории
Новый газопровод для обеспечения Артемовской ТЭЦ -2 газом построят в Приморье, он позволит газифицировать территории, создать рабочие места, обеспечит развитие... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T08:24
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газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), русгидро, олег кожемяко, юрий трутнев, экономика

Газопровод для Артемовской ТЭЦ-2 позволит газифицировать территории

08:24 17.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМодернизация Артемовской ТЭЦ в Приморье
Модернизация Артемовской ТЭЦ в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Модернизация Артемовской ТЭЦ в Приморье. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 июл - РИА Новости. Новый газопровод для обеспечения Артемовской ТЭЦ -2 газом построят в Приморье, он позволит газифицировать территории, создать рабочие места, обеспечит развитие края, заявил журналистам губернатор Олег Кожемяко.
Ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что поручил Минэнерго в течение недели предоставить предложения по финансированию перепроектирования Артемовской ТЭЦ-2 на газ. Новая Артемовская ТЭЦ-2 заменит работающую с 1936 года. Электрическая мощность Артемовской ТЭЦ-2 составит 420 МВт, тепловая мощность – 483 Гкал/ч. Планировалось, что в качестве топлива новая станция будет использовать уголь местных месторождений, но Трутнев сообщил, что поручено перепроектировать ее на газ. Ввод в эксплуатацию Артемовской ТЭЦ-2 намечен на 2026 год.
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Отмечалось, что для новой ТЭЦ планируется выделить дополнительные объемы газа. Трутнев в пятницу сказал о получении письма от "Газпрома", что необходимые объемы газа будут выданы. По его словам, проектирование с угля на газ займет год, "Русгидро" приступит к этой работе незамедлительно.
"Решение вопроса о выделении дополнительных объемов газа Приморскому краю для строительства Артемовской ТЭЦ – это очень важное решение... Это решение снимает сразу проблемы. Первая – газификация Артемовского городского округа, потому что это дополнительные объемы будут", - заявил Кожемяко.
Он добавил, что уменьшается стоимость затрат на строительство ТЭЦ.
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"Соответственно, будет меньше тарифная составляющая. Такие проекты, по которым дополнительно газ приходит на территорию, как Артемовская ТЭЦ, такие, как НЗМУ (Находкинский завод минеральных удобрений - ред.) в Находке..., позволит газифицировать Находку, уйти от мазутных котельных, от угольных котельных, уменьшить экологическую нагрузку, конечно, развивают край, создают дополнительные рабочие места, новые технологии. Поэтому для нас это решение, которое сейчас принял Юрий Петрович (Трутнев - ред.), оно решает сразу целый комплекс вопросов. Мы целиком его поддержим. Будем содействовать тому, чтобы это в назначенные сроки состоялось", - сказал глава региона.
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ГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)РусГидроОлег КожемякоЮрий ТрутневЭкономика
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