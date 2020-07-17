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В одном из районов Амурской области ввели режим ЧС из-за ветра
Режим ЧС из-за грозового фронта и шквалистого ветра введен в Октябрьском районе Амурской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T08:21
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
октябрьский район
благовещенск
происшествия
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амурская область
октябрьский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, октябрьский район, благовещенск, происшествия

В одном из районов Амурской области ввели режим ЧС из-за ветра

08:21 17.07.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСломанное дерево после ураганного ветра
Сломанное дерево после ураганного ветра
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Сломанное дерево после ураганного ветра. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Режим ЧС из-за грозового фронта и шквалистого ветра введен в Октябрьском районе Амурской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
По данным ведомства, в четверг вечером из-за прохождения грозового фронта со шквалистым ветром с порывами до 27 метров в секунду в ряде населенных пунктов Октябрьского района нарушены условия жизнедеятельности. Информации о пострадавших не поступало.
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"На экстренном заседании КЧСиОПБ на территории Октябрьского района введен режим функционирования чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате без электричества остались девять населенных пунктов, энергоснабжение было оперативно восстановлено в полном объеме. Также в четырех населенных пунктах ветром частично сорвало кровлю.
"Всего пострадало 21 здание, 15 многоквартирных жилых домов и шесть социально-значимых объектов. Шквалистым ветром повалено более 150 деревьев в нескольких населенных пунктах района", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что на месте происшествия работают оперативная группа Главного управления и аэромобильная группировка, прибывшие из Благовещенска. В ГУ МЧС России по Амурской области развернут оперативный штаб. Всего в ликвидации последствий действия циклона задействовано 84 человека и 20 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Амурская областьОктябрьский районБлаговещенскПроисшествия
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