В одном из районов Амурской области ввели режим ЧС из-за ветра

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Режим ЧС из-за грозового фронта и шквалистого ветра введен в Октябрьском районе Режим ЧС из-за грозового фронта и шквалистого ветра введен в Октябрьском районе Амурской области , сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, в четверг вечером из-за прохождения грозового фронта со шквалистым ветром с порывами до 27 метров в секунду в ряде населенных пунктов Октябрьского района нарушены условия жизнедеятельности. Информации о пострадавших не поступало.

"На экстренном заседании КЧСиОПБ на территории Октябрьского района введен режим функционирования чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате без электричества остались девять населенных пунктов, энергоснабжение было оперативно восстановлено в полном объеме. Также в четырех населенных пунктах ветром частично сорвало кровлю.

"Всего пострадало 21 здание, 15 многоквартирных жилых домов и шесть социально-значимых объектов. Шквалистым ветром повалено более 150 деревьев в нескольких населенных пунктах района", - добавляется в сообщении.