Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200717/1574476892.html
Армения оценила обстановку на границе с Азербайджаном
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что ситуация на армяно-азербайджанской границе в ночь на пятницу была относительно спокойной. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T08:18
ситуация на армяно-азербайджанской границе
тагуи степанян
азербайджан
армения
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574429775_0:23:839:495_1400x0_80_0_0_06057b09b0d3ffe0c3fdc1da81f327fe.jpg
https://ria.ru/20200716/1574403886.html
азербайджан
армения
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574429775_0:23:839:495_1400x0_80_0_0_06057b09b0d3ffe0c3fdc1da81f327fe.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574429775_39:0:822:587_1400x0_80_0_0_41b01cb6a38634b9757f0a0a1e5e181e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574429775_137:0:724:587_1400x0_80_0_0_5425ceeaba84fcdb86fd6a2834b5a180.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на армяно-азербайджанской границе, тагуи степанян, азербайджан, армения, грузия, в мире

Армения оценила обстановку на границе с Азербайджаном

08:17 17.07.2020 (обновлено: 08:18 17.07.2020)
5348
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
ЕРЕВАН, 17 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что ситуация на армяно-азербайджанской границе в ночь на пятницу была относительно спокойной.
"Ночью сохранялось относительное спокойствие. Противник по всем направлениям границы применял только стрелковое оружие различного калибра. ВС Армении уверенно контролируют обстановку по всей протяженности границы", - написала Степанян в Facebook.
Армянские военные в Тавушской области
Вчера, 08:00
Кавказское обострение. Почему Ереван и Баку взялись за оружие
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
1804204
Обсудить 0
Ситуация на армяно-азербайджанской границеТагуи СтепанянАзербайджанАрменияГрузияВ мире
Рекомендуем
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске
Врач
Онколог назвал симптомы, которые ошибочно принимают за гастрит
Певица Валерия
Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
Пуск ракеты-носителя Чанчжэн
В Китае на стартовую площадку доставили ракету для запуска миссии на Марс
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае
Река Волга
В Сызрани нашли трех детей, которых унесло по Волге на надувном матрасе
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал украинцев объединиться для "возвращения территорий"
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Автомобиль на водородной заправке в Париже
Европа проведет зеленую революцию на Украине и заставит платить Россию
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
Жителей Хабаровского края предупредили о возможности ЧС из-за COVID-19
Зенитный ракетный комплекс Тор во время тактических учений Южного военного округа в Ростовской области
В России объявили внезапную проверку войск
Армянские военные в Тавушской области
На чьей стороне Россия в армяно-азербайджанском конфликте?
Посол Армении в Москве Вардан Тоганян
Посол Армении заявил о подготовке общества в Азербайджане к войне
Армянская АЭС вблизи города Мецамор
Армения ответила на угрозы Азербайджана нанести удар по АЭС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:43Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в России
13:42Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 103
13:41У Германии нет данных о возможных кибератаках из-за разработки вакцин
13:38В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
13:35В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей
13:34Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
13:31Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
13:29РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами
13:28В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
13:27В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:26Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи
13:22Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке
13:21В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов
13:18Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
13:16Число случаев COVID-19 в США выросло на рекордные 77 тысяч за сутки
13:14Подмосковье может перейти к третьему этапу снятия ограничений по COVID-19
13:10Песков оценил отношения России и Великобритании
13:05Россия отвергает обвинения Лондона в хакерских атаках, заявил Песков
13:02Малышева рассказала о "парализованном страхом" Нью-Йорке
13:01В Казахстане число жертв коронавируса достигло 464
Лента новостейМолния