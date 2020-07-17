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В Москве во время пандемии трудоустроили более 25 тысяч человек
Во время пандемии столичный центр занятости населения перешел на дистанционный режим работы, москвичи могли обращаться за услугами по трудоустройству онлайн, за РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T07:38
анастасия ракова
москва
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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анастасия ракова , москва, экономика

В Москве во время пандемии трудоустроили более 25 тысяч человек

07:38 17.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаКомплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Во время пандемии столичный центр занятости населения перешел на дистанционный режим работы, москвичи могли обращаться за услугами по трудоустройству онлайн, за это время более 25 тысяч горожан были трудоустроены, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"С началом пандемии нам удалось оперативно перевести все услуги центра занятости населения в онлайн. Несмотря на то, что многие компании приостановили набор персонала, устроиться на работу все равно было возможно. С середины марта центр занятости населения помог с трудоустройством более 25 тысячам москвичей. Количество вакансий сейчас снова увеличивается. На данный момент в банке центра "Моя работа" можно найти более 70 тысяч вакансий, и их число ежедневно растет", - рассказала Ракова.
Она отметила, что в общей сложности в банке вакансий центра занятости населения "Моя работа" в пандемию было около 40 тысяч актуальных предложений, среди которых около 10% - с возможностью дистанционной работы, в настоящее время число вакансий постоянно растет.
"Пандемия простимулировала компании оперативно отреагировать на меняющуюся обстановку и запустить ряд проектов, связанных с дистанционным обслуживанием, онлайн-сервисами и обеспечением удаленной работы сотрудников. Это, естественно, изменило профиль вакансий и структуру навыков, необходимых организациям в этот период", - добавила Ракова.
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Она пояснила, что дистанционный формат работы требовал изменений принципов логистики, тем самым подняв спрос на менеджеров, способных выстроить грамотную логистическую модель компании, понадобились курьеры, водители, упаковщики, складские рабочие. Также активно набирали операторов колл-центров, менеджеров по онлайн-продажам и специалистов онлайн-сервисов – в целом тех, кто отвечает за дистанционную коммуникацию с потребителями.
Кроме того, заммэра отметила, что сохранился спрос и на специалистов в сфере IT, способных автоматизировать различные процессы и организовать дистанционную работу команды и компании в целом.
"Несмотря на то, что уже ожили многие отрасли экономики, и большинство компаний из онлайна вновь перешли в офлайн, спрос на IT-специалистов по-прежнему высок. Многие работодатели оценили возможности дистанционного обслуживания и онлайн-сервисов, и для доведения процессов до совершенства им нужны программисты, мобильные разработчики, тестировщики, интернет-маркетологи, таргетологи, веб-дизайнеры", - сказала Ракова.
Она добавила, что тенденция наблюдается и в государственных структурах. Так, во время пандемии многие службы, в том числе и центр занятости населения, перешли на предоставление услуг в цифровом формате. Центр обеспечил гражданам возможность подачи заявки на регистрацию в качестве безработного дистанционно (принято более 314 тысяч заявок во время пандемии), перевел в онлайн услуги по поиску работы, прохождению тестирования и профориентации, а также по содействию в самозанятости и открытии собственного дела. Большинство программ обучения и переквалификации от центра занятости также были переведены в дистанционный формат.
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После того как ожила сервисная индустрия и непродовольственная торговля, у людей, ранее работавших в этих сферах, появилась возможность трудоустройства в рестораны, фитнес-центры, салоны красоты, магазины. Также активизировался наем в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в них много вакансий как от бизнеса, так и от госпредприятий.
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Анастасия РаковаМоскваЭкономика
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