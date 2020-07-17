Трутнев призвал Минэнерго усилить работу с "Газпромом" на Дальнем Востоке

"Вы тут пишете, что нужны меры господдержки. Пожалуйста, уточните какие. Минэнерго - проводите совещание, разбирайтесь, в чем надо помогать "Газпрому", для того чтобы проекты, реализуемые на Дальнем Востоке, были обеспечены газом, потому что это уже начинает влиять на сроки реализации инвестиционных проектов, люди вкладывают деньги, а потом начинают ждать, когда мы им энергетику обеспечим. А это недопустимо", - сказал Трутнев на совещании на Артемовской ТЭЦ.