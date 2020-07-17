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Трутнев призвал Минэнерго усилить работу с "Газпромом" на Дальнем Востоке
Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев призвал Минэнерго активизировать работу с "Газпромом" по газификации Дальнего Востока. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T07:34
дальний восток
газпром
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
юрий трутнев
экономика
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дальний восток, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), юрий трутнев, экономика

Трутнев призвал Минэнерго усилить работу с "Газпромом" на Дальнем Востоке

07:34 17.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев призвал Минэнерго активизировать работу с "Газпромом" по газификации Дальнего Востока.
"Вы тут пишете, что нужны меры господдержки. Пожалуйста, уточните какие. Минэнерго - проводите совещание, разбирайтесь, в чем надо помогать "Газпрому", для того чтобы проекты, реализуемые на Дальнем Востоке, были обеспечены газом, потому что это уже начинает влиять на сроки реализации инвестиционных проектов, люди вкладывают деньги, а потом начинают ждать, когда мы им энергетику обеспечим. А это недопустимо", - сказал Трутнев на совещании на Артемовской ТЭЦ.
По его словам, еще в самом начале работы по развитию Дальнего Востока в разговорах с энергетиками отмечалось, что главная задача - обеспечить потребителей энергией.
"Пожалуйста, Минэнерго, обеспечьте потребителей электроэнергией, газом, чтобы это не вредило срокам реализации инвестиционных проектов", - добавил он.
Ранее Трутнев сообщил, что поручил Минэнерго в течение недели предоставить предложения по финансированию перепроектирования Артемовской ТЭЦ-2 на газ. Новая Артемовская ТЭЦ-2 заменит работающую с 1936 года Артемовскую ТЭЦ. Электрическая мощность Артемовской ТЭЦ-2 составит 420 МВт, тепловая мощность – 483 Гкал/ч. Планировалось, что в качестве топлива новая станция будет использовать уголь местных месторождений, но Трутнев сообщил, что поручено перепроектировать ее на газ. Ввод в эксплуатацию Артемовской ТЭЦ-2 намечен на 2026 год.
Вице-премьер Юрий Трутнев
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Дальний ВостокГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Юрий ТрутневЭкономика
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