В Кузбассе еще у 45 жителей выявили СOVID-19

"Еще у 45 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 73 пациента были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1410 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1269 больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

По данным на пятницу, всего в Кузбассе выявлены 2695 случаев заражения коронавирусом, 16 человек скончались, 1410 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находится 6021 человек, сняты с наблюдения 75 787 человек.