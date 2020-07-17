В Кузбассе еще у 45 жителей выявили СOVID-19

КЕМЕРОВО, 17 июл - РИА Новости. Коронавирус за последние сутки выявлен еще у 45 жителей Кузбасса, 73 человека были выписаны, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 45 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 73 пациента были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1410 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1269 больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, по 11 новых случаев выявлено в Кемерово и Новокузнецке, по пять – в Белово и Кемеровском районе, по три – в Анжеро-Судженске и Яйском районе, по два – в Осинниках, по одному – в Междуреченске, Юрге, Гурьевском, Мариинском и Чебулинском районах.
"Вспышек нет", – уточнила собеседница агентства.
По данным на пятницу, всего в Кузбассе выявлены 2695 случаев заражения коронавирусом, 16 человек скончались, 1410 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находится 6021 человек, сняты с наблюдения 75 787 человек.
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