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В Кузбассе еще у 45 жителей выявили СOVID-19
Коронавирус за последние сутки выявлен еще у 45 жителей Кузбасса, 73 человека были выписаны, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T07:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей цивилев
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новокузнецк
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей цивилев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), кемеровский район, юрга, новокузнецк, кемеровская область, общество

В Кузбассе еще у 45 жителей выявили СOVID-19

07:31 17.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КЕМЕРОВО, 17 июл - РИА Новости. Коронавирус за последние сутки выявлен еще у 45 жителей Кузбасса, 73 человека были выписаны, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 45 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 73 пациента были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1410 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1269 больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, по 11 новых случаев выявлено в Кемерово и Новокузнецке, по пять – в Белово и Кемеровском районе, по три – в Анжеро-Судженске и Яйском районе, по два – в Осинниках, по одному – в Междуреченске, Юрге, Гурьевском, Мариинском и Чебулинском районах.
"Вспышек нет", – уточнила собеседница агентства.
По данным на пятницу, всего в Кузбассе выявлены 2695 случаев заражения коронавирусом, 16 человек скончались, 1410 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находится 6021 человек, сняты с наблюдения 75 787 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Кемеровский районЮргаНовокузнецкКемеровская областьОбщество
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