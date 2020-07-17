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Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой
Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей женой Аллой Пугачевой. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T07:26
культура
развод
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отношения
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шоу-бизнес
филипп киркоров
алла пугачева
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РИА Новости
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60
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РИА Новости
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развод, россия, отношения, музыка, шоу-бизнес, филипп киркоров, алла пугачева

Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой

07:26 17.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей женой Аллой Пугачевой.
По словам артиста, "отношений никаких нет", также нет и дружбы между домами. Иная ситуация, по мнению певца, была бы странной.
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"Но я испытываю к ней чувство любви и благодарности. И она знает, если придет беда, я всегда помогу. А радости ей есть с кем делить", — сказал Киркоров "Комсомольской правде".
Он также заметил, что безответно подписан на бывшую жену в инстаграме.
Филипп Киркоров был четвертым мужем Аллы Пугачевой. Брак артисты заключили в марте 1994 года в Петербурге. В мае того же года они обвенчались в Иерусалиме, однако в ноябре 2005 года они официально сообщили о своем разводе.
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КультураРазводРоссияотношенияМузыкаШоу-бизнесФилипп КиркоровАлла Пугачева
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