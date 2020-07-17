https://ria.ru/20200717/1574475256.html
В Казахстане выявили более 1,7 тысячи новых случаев коронавируса
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1707 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 66 895, сообщила в пятницу межведомственная... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T07:05
2020-07-17T07:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нур-султан
атырауская область
казахстан
в мире
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нур-султан
атырауская область
казахстан
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469162_0:0:3067:1725_1400x0_80_0_0_ee06f65e6b66bdde869160f8c4c11367.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, нур-султан, атырауская область, казахстан, в мире