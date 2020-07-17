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Распространение нового коронавируса
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В Приамурье число жертв коронавируса достигло 32 человек
Число скончавшихся от коронавирусной инфекции COVID-19 в Амурской области достигло 32 человек, сообщает правительство региона. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T06:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
амурская область
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, амурская область, в мире

В Приамурье число жертв коронавируса достигло 32 человек

06:59 17.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июл - РИА Новости. Число скончавшихся от коронавирусной инфекции COVID-19 в Амурской области достигло 32 человек, сообщает правительство региона.
Власти 14 июля сообщали о 26 летальных исходах.
"По состоянию на 16.07.2020 зарегистрировано 32 летальных исхода от заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Всего в регионе выявлен 2271 случай заболевания, 1094 человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Амурская областьВ мире
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