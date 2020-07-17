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Экс-глава спорта России рассказал об обеспечении порядка на Олимпиаде-80
Уровень обеспечения безопасности во время Олимпиады-80 в Москве был настолько высоким, что можно было оставить на ночь на улице незапертый автомобиль, и его бы... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T06:55
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Экс-глава спорта России рассказал об обеспечении порядка на Олимпиаде-80

06:46 17.07.2020 (обновлено: 06:55 17.07.2020)
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© РИА Новости / А. КнязевТоржественное открытие Олимпиады-80: внос олимпийского флага
Торжественное открытие Олимпиады-80: внос олимпийского флага
© РИА Новости / А. Князев
Торжественное открытие Олимпиады-80: внос олимпийского флага. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уровень обеспечения безопасности во время Олимпиады-80 в Москве был настолько высоким, что можно было оставить на ночь на улице незапертый автомобиль, и его бы никто не тронул, рассказал в интервью РИА Новости прославленный спортивный руководитель, бывший председателем Комитета по физической культуре РФ и членом президиума исполкома Олимпийского комитета России, кавалер Олимпийского ордена Валерий Сысоев.
В воскресенье будет отмечаться 40-летие со дня начала летней Олимпиады 1980 года. В преддверии этого юбилея Сысоев вспоминал, в частности, как обеспечивался порядок в Москве в дни Игр. "В итоге с точки зрения высочайшего уровня обеспечения порядка московская Олимпиада не просто вошла в историю, а сама стала летописью, методическим пособием для служб безопасности", - сказал Сысоев.
"Мой собственный пример: из-за обилия мероприятий во время Игр я возвращался домой с работы в час ночи, спал по три-четыре часа. Я сам был за рулем, и два раза от усталости просто забывал закрывать машину на ночь. Приходил на рассвете, чтобы ехать на работу – машина стояла целехонькая, никто ее не тронул", - вспоминает он.
Что касается зачастую появляющихся утверждений о том, что обеспечение безопасности Олимпиады-80 якобы свелось только к массовому выселению неблагополучного контингента за пределы столицы, то Сысоев назвал этот тезис "непрофессиональными рассуждениями".
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"И что плохого в том, что на улицах Москвы не было алкоголиков и проституток? Если вы – принимающая сторона, то, конечно, сделаете все, чтобы гостям было безопасно и комфортно. Этим руководствуется любое государство, принимающее Олимпиаду. И нечего здесь применять двойные стандарты: мол, за рубежом другое дело, там можно ужесточать режим, а нам нельзя", - сказал Сысоев.
Он напомнил, что в то время еще была свежа в памяти трагедия с захватом израильской делегации на летней Олимпиаде 1972 года в западногерманском Мюнхене, а в январе 1977 года армянские националисты устроили взрывы в центре Москвы и в столичном метро. В составе КГБ СССР перед Олимпиадой-80 было создано антитеррористическое подразделение, широко известное как группа "Альфа", в составе МВД тоже были образованы спецподразделения, добавил Сысоев.
"Но было бы иллюзией считать, что обеспечение безопасности любой Олимпиады ложится только на плечи принимающей стороны. Нет, это общая работа с зарубежными партнерами. И советские "органы" активно контактировали с коллегами из других стран. Шел обмен оперативной информацией, спецслужбы работали координированно", - отметил Сысоев.
XXII летние Олимпийские игры прошли в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. В Играх принимали участие 5179 спортсменов из 80 стран, было разыграно 203 комплекта медалей. США, ФРГ, Япония и еще несколько десятков стран бойкотировали Олимпиаду в знак протеста против ввода советских войск в Афганистан.
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Лидером по количеству медалей стали спортсмены СССР, они завоевали 195 наград (80 золотых, 69 серебряных, 46 бронзовых), на втором месте были спортсмены из ГДР, завоевавшие 126 медалей (47 золотых, 37 серебряных, 42 бронзовые), третье место было у команды Болгарии – 41 медаль (8 золотых, 16 серебряных, 17 бронзовых).
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29 апреля 2016, 11:27
Олимпиада-80: взгляд из-под "железного занавеса"Олимпийские игры в Москве 1980 года можно без преувеличения назвать важнейшим, а главное – исключительным событием. Более пяти тысяч журналистов, фотографов и комментаторов со всего мира освещали это событие.
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МоскваЯпонияСССРСШАОлимпийские игрыОбщество
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