Экс-глава спорта России рассказал об обеспечении порядка на Олимпиаде-80

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уровень обеспечения безопасности во время Олимпиады-80 в Уровень обеспечения безопасности во время Олимпиады-80 в Москве был настолько высоким, что можно было оставить на ночь на улице незапертый автомобиль, и его бы никто не тронул, рассказал в интервью РИА Новости прославленный спортивный руководитель, бывший председателем Комитета по физической культуре РФ и членом президиума исполкома Олимпийского комитета России, кавалер Олимпийского ордена Валерий Сысоев.

В воскресенье будет отмечаться 40-летие со дня начала летней Олимпиады 1980 года. В преддверии этого юбилея Сысоев вспоминал, в частности, как обеспечивался порядок в Москве в дни Игр. "В итоге с точки зрения высочайшего уровня обеспечения порядка московская Олимпиада не просто вошла в историю, а сама стала летописью, методическим пособием для служб безопасности", - сказал Сысоев.

"Мой собственный пример: из-за обилия мероприятий во время Игр я возвращался домой с работы в час ночи, спал по три-четыре часа. Я сам был за рулем, и два раза от усталости просто забывал закрывать машину на ночь. Приходил на рассвете, чтобы ехать на работу – машина стояла целехонькая, никто ее не тронул", - вспоминает он.

Что касается зачастую появляющихся утверждений о том, что обеспечение безопасности Олимпиады-80 якобы свелось только к массовому выселению неблагополучного контингента за пределы столицы, то Сысоев назвал этот тезис "непрофессиональными рассуждениями".

"И что плохого в том, что на улицах Москвы не было алкоголиков и проституток? Если вы – принимающая сторона, то, конечно, сделаете все, чтобы гостям было безопасно и комфортно. Этим руководствуется любое государство, принимающее Олимпиаду. И нечего здесь применять двойные стандарты: мол, за рубежом другое дело, там можно ужесточать режим, а нам нельзя", - сказал Сысоев.

Он напомнил, что в то время еще была свежа в памяти трагедия с захватом израильской делегации на летней Олимпиаде 1972 года в западногерманском Мюнхене, а в январе 1977 года армянские националисты устроили взрывы в центре Москвы и в столичном метро. В составе КГБ СССР перед Олимпиадой-80 было создано антитеррористическое подразделение, широко известное как группа "Альфа", в составе МВД тоже были образованы спецподразделения, добавил Сысоев.

"Но было бы иллюзией считать, что обеспечение безопасности любой Олимпиады ложится только на плечи принимающей стороны. Нет, это общая работа с зарубежными партнерами. И советские "органы" активно контактировали с коллегами из других стран. Шел обмен оперативной информацией, спецслужбы работали координированно", - отметил Сысоев.

ФРГ, XXII летние Олимпийские игры прошли в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. В Играх принимали участие 5179 спортсменов из 80 стран, было разыграно 203 комплекта медалей. США Япония и еще несколько десятков стран бойкотировали Олимпиаду в знак протеста против ввода советских войск в Афганистан