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В Сеуле предложили провести межпарламентские переговоры с КНДР
Спикер южнокорейского Национального собрания Пак Бен Сок предложил КНДР провести переговоры между парламентами двух стран. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T06:41
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северная корея, ким чен ын, южная корея, пхеньян, кндр (северная корея), в мире

В Сеуле предложили провести межпарламентские переговоры с КНДР

06:41 17.07.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
© РИА Новости / Мария Плотникова
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СЕУЛ, 17 июл – РИА Новости. Спикер южнокорейского Национального собрания Пак Бен Сок предложил КНДР провести переговоры между парламентами двух стран.
"Межкорейские отношения являются судьбоносными для Корейского полуострова. Наше Национальное собрание делает первый шаг, я официально предлагаю представителю Верховного народного собрания КНДР провести переговоры между парламентами Севера и Юга", - заявил Пак Бен Сок в своей речи в парламенте на церемонии по случаю 72-го Дня конституции РК.
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В Южной Корее парламентом является Национальное собрание. Верховное народное собрание же - высший законодательный и представительный орган КНДР. C 2019 года его возглавляет председатель президиума Чхве Рен Хэ.
С начала июня отношения Сеула и Пхеньяна значительно обострились из-за непрекращающихся акций южнокорейских активистов, которые с помощью полиэтиленовых баллонов с нагретым воздухом перебрасывают на территорию КНДР агитационные листовки. В Северной Корее неоднократно требовали прекратить эти действия в соответствии с совместным заявлением лидеров Юга и Севера 2018 года об отказе от враждебности друг против друга. Но активисты продолжали посылать листовки, и Пхеньян заявил, что "его терпение закончилось".
Шестнадцатого июня КНДР взорвала расположенное на ее территории близ демилитаризованной зоны в городе Кэсон здание межкорейского координационного бюро. На следующий день генштаб КНДР сообщил, что рассматривает план введения войск в пограничные районы и возобновления там военных учений, а также вновь вернет служащих гражданской полиции на наблюдательные пункты военной полиции в демилитаризованной зоне, которые были освобождены по договоренности с Югом в 2018 году. Позже приведение этих мер в исполнение было отложено по приказу лидера КНДР Ким Чен Ына.
Джон Болтон
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Северная КореяКим Чен ЫнЮжная КореяПхеньянКНДР (Северная Корея)В мире
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