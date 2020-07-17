В Сеуле предложили провести межпарламентские переговоры с КНДР

"Межкорейские отношения являются судьбоносными для Корейского полуострова. Наше Национальное собрание делает первый шаг, я официально предлагаю представителю Верховного народного собрания КНДР провести переговоры между парламентами Севера и Юга", - заявил Пак Бен Сок в своей речи в парламенте на церемонии по случаю 72-го Дня конституции РК.