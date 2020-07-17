Трутнев дал неделю на решение по перепроектированию Артемовской ТЭЦ-2

"Артемовская ТЭЦ построена в 1936 году. Ее надо выводить. Для этого надо построить новую станцию… Дано поручение (президентом России Владимиром) Путиным в 2018 году. Проведено проектирование. Но в ходе проектирования возник ряд вопросов, в частности проблема участка, по источникам финансирования", - сказал Трутнев журналистам.