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Трутнев дал неделю на решение по перепроектированию Артемовской ТЭЦ-2
Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что поручил Минэнерго в течение недели предоставить предложения по финансированию... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T06:12
газпром
русгидро
юрий трутнев
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экономика
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газпром, русгидро, юрий трутнев, владимир путин, экономика

Трутнев дал неделю на решение по перепроектированию Артемовской ТЭЦ-2

06:12 17.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМодернизация Артемовской ТЭЦ в Приморье
Модернизация Артемовской ТЭЦ в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июл - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что поручил Минэнерго в течение недели предоставить предложения по финансированию перепроектирования Артемовской ТЭЦ-2 на газ.
"Артемовская ТЭЦ построена в 1936 году. Ее надо выводить. Для этого надо построить новую станцию… Дано поручение (президентом России Владимиром) Путиным в 2018 году. Проведено проектирование. Но в ходе проектирования возник ряд вопросов, в частности проблема участка, по источникам финансирования", - сказал Трутнев журналистам.
По его словам, было предложено перевести ТЭЦ-2 на газ.
"Мы уже получили письмо от "Газпрома" о том, что необходимые объемы газа будут выданы. Проектирование с угля на газ займет год, "Русгидро" приступит к этой работе незамедлительно. Я попросил Минэнерго, чтобы в течение недели они предоставили предложения", - отметил Трутнев.
Стенд компании Русгидро на ВЭФ во Владивостоке
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"Русгидро" модернизирует Владивостокскую ТЭЦ-2 поэтапно к 2022-2025 году
Новая Артемовская ТЭЦ-2 заменит работающую с 1936 года Артемовскую ТЭЦ. Электрическая мощность Артемовской ТЭЦ-2 составит 420 МВт, тепловая мощность – 483 Гкал/ч. В качестве топлива новая станция будет использовать уголь местных месторождений. Ввод в эксплуатацию Артемовской ТЭЦ-2 намечен на 2026 год.
Выделение необходимых дополнительных лимитов газа для Артемовской ТЭЦ-2 поддержал президент РФ Владимир Путин. ПАО "Русгидро" направлено предложение в ПАО "Газпром" о заключении предварительного соглашения о поставке газа на Артемовскую ТЭЦ-2.
По данным полпредства, на сегодняшний день фактором, не позволяющим начать реализацию проекта, является отсутствие нормативной базы, устанавливающей механизм и источники компенсации затрат на строительство и модернизацию генерирующих объектов в неценовых зонах. Проект изменений в федеральный закон разработан Минэнерго России, но еще не вынесен на комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности, несмотря на резолюцию президента внести законопроект в Госдуму до 22 июля 2020 года.
Работа действующей ТЭЦ после 2026 года невозможна из-за неудовлетворительного технического состояния основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений. Возраст электростанции в 2026 году составит 90 лет.
ВРИО губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и председатель правления ПАО Русгидро Николай Шульгинов на церемонии пуска тепловой электростанции Восточная во Владивостоке. 10 сентября 2018
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