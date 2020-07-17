Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае

ВЛАДИВОСТОК, 17 июл — РИА Новости. Вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Вячеслава Шпорта , проигравшего выборы Сергею Фургалу . Вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил РИА Новости, что причиной сложившейся в Хабаровском крае ситуации стала недооценка усталости местных жителей от предыдущего губернатора, проигравшего выборы

"В процессе длительном, не связанном с этими событиями, потому что последние события полностью лежат в компетенции правоохранительных органов <...>. Я вижу одну значительную ошибку: мы недооценили степень усталости населения Хабаровского края от Шпорта", — сказал он.

При этом Трутнев назвал Шпорта "достаточно сильным организатором", однако подчеркнул, что его окружение разочаровало граждан.

"Люди по клубнике ездили , что вызывало достаточно жесткую реакцию. И с моей стороны в том числе", — пояснил полпред.

Он отметил, что "должны были раньше понять, что Вячеслав Иванович не должен был выходить на эти выборы".

"Наверное, это можно оценивать как ошибку, все остальное, мне кажется, все работы по поддержке Хабаровского края, Дальнего Востока <...> организованы правительством достаточно интенсивно. <...> Сейчас на поддержку Дальнего Востока идут десятки миллиардов рублей, а в национальной программе, как вы тоже знаете, более двух триллионов средств заложено", — добавил Трутнев.

Либерал-демократ Фургал стал губернатором по итогам выборов 2018 года, которые проходили в два тура. В первом он и действующий на тот момент губернатор единоросс Шпорт набрали почти равное количество голосов. Во втором за него проголосовали почти 70% избирателей.