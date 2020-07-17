https://ria.ru/20200717/1574474067.html
Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае
Вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил РИА Новости, что причиной сложившейся в Хабаровском крае ситуации... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T05:54
2020-07-17T09:22
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
юрий трутнев
вячеслав шпорт
хабаровский край
политика
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https://ria.ru/20200717/1574473696.html
Павел Иванов
гнев на политику правящей партии ловко перевел на конкретного функционера, который уже вне политики
338
Егор Панкратов
Отвратительная региональная политика Кремля. Во многих регионах, местные князьки, творят что хотят. Народ это видит. Кремль самоустранился, так спокойнее. Страна пронизана коррупцией, но все делают вид, что все хорошо.
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хабаровский край
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155278/32/1552783258_0:293:2048:1445_1400x0_80_0_0_08c85a24747b01452bf22c210b4d9428.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, юрий трутнев, вячеслав шпорт, хабаровский край, политика
ВЛАДИВОСТОК, 17 июл — РИА Новости.
Вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
заявил РИА Новости, что причиной сложившейся в Хабаровском крае ситуации стала недооценка усталости местных жителей от предыдущего губернатора Вячеслава Шпорта
, проигравшего выборы Сергею Фургалу
.
"В процессе длительном, не связанном с этими событиями, потому что последние события полностью лежат в компетенции правоохранительных органов <...>. Я вижу одну значительную ошибку: мы недооценили степень усталости населения Хабаровского края от Шпорта", — сказал он.
При этом Трутнев назвал Шпорта "достаточно сильным организатором", однако подчеркнул, что его окружение разочаровало граждан.
"Люди по клубнике ездили
, что вызывало достаточно жесткую реакцию. И с моей стороны в том числе", — пояснил полпред.
Он отметил, что "должны были раньше понять, что Вячеслав Иванович не должен был выходить на эти выборы".
"Наверное, это можно оценивать как ошибку, все остальное, мне кажется, все работы по поддержке Хабаровского края, Дальнего Востока <...> организованы правительством достаточно интенсивно. <...> Сейчас на поддержку Дальнего Востока идут десятки миллиардов рублей, а в национальной программе, как вы тоже знаете, более двух триллионов средств заложено", — добавил Трутнев.
Либерал-демократ Фургал стал губернатором по итогам выборов 2018 года, которые проходили в два тура. В первом он и действующий на тот момент губернатор единоросс Шпорт набрали почти равное количество голосов. Во втором за него проголосовали почти 70% избирателей.
Девятого июля этого года Фургала
задержали, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сейчас губернатор находится в СИЗО, вину он не признает.