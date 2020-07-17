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Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае
Вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил РИА Новости, что причиной сложившейся в Хабаровском крае ситуации... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T09:22
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
юрий трутнев
вячеслав шпорт
хабаровский край
политика
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гнев на политику правящей партии ловко перевел на конкретного функционера, который уже вне политики
338
Отвратительная региональная политика Кремля. Во многих регионах, местные князьки, творят что хотят. Народ это видит. Кремль самоустранился, так спокойнее. Страна пронизана коррупцией, но все делают вид, что все хорошо.
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хабаровский край
РИА Новости
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155278/32/1552783258_0:293:2048:1445_1400x0_80_0_0_08c85a24747b01452bf22c210b4d9428.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, юрий трутнев, вячеслав шпорт, хабаровский край, политика

Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае

05:54 17.07.2020 (обновлено: 09:22 17.07.2020)
83611
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июл — РИА Новости. Вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил РИА Новости, что причиной сложившейся в Хабаровском крае ситуации стала недооценка усталости местных жителей от предыдущего губернатора Вячеслава Шпорта, проигравшего выборы Сергею Фургалу.
"В процессе длительном, не связанном с этими событиями, потому что последние события полностью лежат в компетенции правоохранительных органов <...>. Я вижу одну значительную ошибку: мы недооценили степень усталости населения Хабаровского края от Шпорта", — сказал он.
При этом Трутнев назвал Шпорта "достаточно сильным организатором", однако подчеркнул, что его окружение разочаровало граждан.
"Люди по клубнике ездили , что вызывало достаточно жесткую реакцию. И с моей стороны в том числе", — пояснил полпред.
Он отметил, что "должны были раньше понять, что Вячеслав Иванович не должен был выходить на эти выборы".
"Наверное, это можно оценивать как ошибку, все остальное, мне кажется, все работы по поддержке Хабаровского края, Дальнего Востока <...> организованы правительством достаточно интенсивно. <...> Сейчас на поддержку Дальнего Востока идут десятки миллиардов рублей, а в национальной программе, как вы тоже знаете, более двух триллионов средств заложено", — добавил Трутнев.
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
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Трутнев анонсировал скорое назначение врио губернатора Хабаровского края
Либерал-демократ Фургал стал губернатором по итогам выборов 2018 года, которые проходили в два тура. В первом он и действующий на тот момент губернатор единоросс Шпорт набрали почти равное количество голосов. Во втором за него проголосовали почти 70% избирателей.
Девятого июля этого года Фургала задержали, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сейчас губернатор находится в СИЗО, вину он не признает.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЮрий ТрутневВячеслав ШпортХабаровский крайПолитика
Популярные комментарии
гнев на политику правящей партии ловко перевел на конкретного функционера, который уже вне политики
17 июля, 08:31
Павел Иванов
305320127
Отвратительная региональная политика Кремля. Во многих регионах, местные князьки, творят что хотят. Народ это видит. Кремль самоустранился, так спокойнее. Страна пронизана коррупцией, но все делают вид, что все хорошо.
17 июля, 07:25
Егор Панкратов
240225131
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