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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200717/1574474014.html
Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
Ожидаемое 24 июля снижение ключевой ставки ЦБ мало повлияет на курс рубля, однако комментарии регулятора по перспективам денежно-кредитной политики станут... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T07:01
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
валерий вайсберг
курс рубля
эльвира набиуллина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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валерий вайсберг, курс рубля, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), китай, сша, рубль, экономика

Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки

05:48 17.07.2020 (обновлено: 07:01 17.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой доллара в Москве
Электронное табло с символикой доллара в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Ожидаемое 24 июля снижение ключевой ставки ЦБ мало повлияет на курс рубля, однако комментарии регулятора по перспективам денежно-кредитной политики станут главным ориентиром для курсовой динамики, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
На ближайшем заседании совета директоров Банка России 24 июля ожидается очередное снижение ключевой ставки с нынешних 4,5% годовых, к которым индикатор пришел по итогам прошлого — июньского — заседания совета директоров. Тогда ставка была понижена сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет — до исторического минимума.

Снижению ставки быть

После выступления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации сомнений в том, что регулятор вновь снизит ключевую ставку практически не осталось, рассуждает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. "Я полагаю, что снижение составит 50 базисных пунктов (до 4% годовых), но для рынка подобный исход пока не является базовым сценарием", — добавил он.
Рынок в целом настроен на снижение ставки на июльском заседании до 4-4,25% годовых, и последние комментарии Банка России эти ожидания в целом подтверждают, также полагает начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
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Преобладающие прогнозы сокращения ключевой ставки банка России транслируются рынком как сигнал дальнейшего снижения оценочных инфляционных и инвестиционных рисков в стране, рассуждает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке компании "Фридом финанс" Александр Осин. Соответственно, это оказывает позитивное влияние на цены ОФЗ и курс рубля, добавляет аналитик.

Рублю нужны комментарии

Впрочем, большее значение для динамики курса имеют комментарии Центробанка и дальнейшие перспективы процентной политики, рассуждает Сусин.
"Мы уже видели в июне, что само по себе смягчение базовой ставки не может оказать существенного влияния ни на курс рубля: очень важны комментарии регулятора", — также говорит Вайсберг.
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"Будут ли сигналы на дальнейшее снижение, или все-таки мы увидим, паузу в цикле снижения ставок. Уже сейчас в сценарий снижения ключевой ставки ЦБ ниже 4% годовых мало кто верит", — говорит Сусин.
В частности, сейчас на рынке превалирует мнение, что Россия или очень близка, или уже находится в нижней точке цикла смягчения и спустя 12 месяцев или около того ставка может даже начать расти, добавляет Вайсберг.

"Если же ЦБ РФ обозначит готовность длительное время поддерживать низкие ставки, это повысит аппетит к риску, как у локальных, так и у международных инвесторов, и, соответственно, может позитивно сказаться на курсе рубля", — добавил эксперт.

С учетом снижения до конца года ключевой ставки, доходности банковского долгового и кредитного рынков, справедливый курс доллара составляет 60 рублей, оценил Осин. В качестве допущений для такой оценки выбрано достижение ценами на нефть прогнозного уровня в 55 долларов за баррель - в результате сделки ОПЕК+ версии 2.0. Также предполагаются стимулирующие экономические меры, реализуемые, прежде всего, в США, КНР и Японии.
Впрочем, рыночные колебания являются самоусиливающимися, и для этой оценки необходимо добавить диапазон возможных колебаний в 3-5% относительно базовой оценки, резюмировал Осин.
Женщина возле электронного табло с курсом валют в Москве
30 июня, 04:31Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт спрогнозировал курс рубля к концу года
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьВалерий Вайсбергкурс рубляЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)КитайСШАРубльЭкономика
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