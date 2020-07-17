В Венесуэле подтвердили факт задержания колумбийского судна с гумпомощью

"Венесуэла выражает готовность передать колумбийскому Красному Кресту или Норвежскому совету по делам беженцев продовольствие, предназначенное для коренных общин в Колумбии. Однако ввиду предполагаемого совершения правонарушений… судно и экипаж останутся в распоряжении национального суда", - говорится в заявлении МИД Венесуэлы.