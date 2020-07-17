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В Венесуэле подтвердили факт задержания колумбийского судна с гумпомощью
Власти Венесуэлы подтвердили задержание колумбийского судна с грузом гуманитарной помощи с тремя члена экипажа. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T07:02
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венесуэла, колумбия, в мире

В Венесуэле подтвердили факт задержания колумбийского судна с гумпомощью

05:32 17.07.2020 (обновлено: 07:02 17.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Каракас
Вид на Каракас
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Власти Венесуэлы подтвердили задержание колумбийского судна с грузом гуманитарной помощи с тремя члена экипажа.
Ранее об инциденте на пограничной реке Негро сообщил колумбийский МИД. По информации ведомства, судно Cejal 1 перевозило гуманитарную помощь Норвежского совета по делам беженцев для коренных общин, населяющих приграничный район в колумбийском департаменте Гуайния.
"Венесуэла выражает готовность передать колумбийскому Красному Кресту или Норвежскому совету по делам беженцев продовольствие, предназначенное для коренных общин в Колумбии. Однако ввиду предполагаемого совершения правонарушений… судно и экипаж останутся в распоряжении национального суда", - говорится в заявлении МИД Венесуэлы.
Власти Колумбии ранее потребовали соблюдения личной неприкосновенности своих граждан и их возвращения на родину, заявив о нарушении прав на свободную навигацию по общим рекам.
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