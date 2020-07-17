Историк объяснил значение Потсдамской конференции

Премьер-министр Великобритании У. Черчилль, президент США Г. Трумэн, председатель Совета народных комиссаров СССР и председатель Государственного комитета Обороны СССР, Генеральный секретарь ЦК ВКП (б), И.В.Сталин на Потсдамской конференции, 1945 год

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Потсдамская конференция стала уникальным явлением в истории: мировые державы с разными интересами и ценностями смогли прийти к консенсусу, объединившись против общего врага, заявил РИА Новости начальник научного отдела Российского военно-исторического общества ( Потсдамская конференция стала уникальным явлением в истории: мировые державы с разными интересами и ценностями смогли прийти к консенсусу, объединившись против общего врага, заявил РИА Новости начальник научного отдела Российского военно-исторического общества ( РВИО Юрий Никифоров накануне 75-летия начала конференции.

"Потсдамская — это последняя конференция глав великих держав антигитлеровской коалиции, которая засвидетельствовала уникальное историческое явление. Мировые державы с разными интересами и ценностями смогли объединиться против общего врага, который угрожал основам человеческой цивилизации, и их лидеры легко договаривались за столом переговоров, решая весьма неоднозначные глобальные проблемы. Это очень актуально в современных условиях", — сказал Никифоров.

Остановили новые войны

По мнению историка, конференция подвела черту в разгроме Германии , а главным ее итогом стало то, что удалось не допустить перерастания военного сотрудничества, высшая точка которого была пройдена во время Ялтинской конференции, в конфронтацию.

"Германия была повержена, исчезла общая цель, и все противоречия между союзниками становились все очевиднее. Усилия советской дипломатии в первую очередь были направлены на то, чтобы их сгладить", — считает историк.

По словам Никифорова СССР демонстрировал готовность идти на компромиссы по многим экономическим вопросам, но в том, что касалось безопасности, твердо настаивал на своем.

"Центральное место в переговорах заняла германская проблема. В Потсдаме, в отличие от Ялтинской конференции 1945 года, не рассматривался вопрос о расчленении Германии. Страны-победители стремились сделать так, чтобы Германия никогда не угрожала своим соседям, для этого вводились принципы совместной политики во всех четырех оккупационных зонах", — рассказал историк.

Он отметил, что за основу тогда приняли американский план о полном разоружении и демилитаризации Германии.

"Предусматривалась полная реконструкция политической жизни Германии, в том числе уничтожение Национал-социалистской партии, ее филиалов и подконтрольных организаций, отмена всех нацистских законов и предание суду всех военных преступников. Одновременно предполагалось восстановление местного самоуправления и создание общегерманских экономических департаментов, которые должны были служить базой для образования общегерманского демократического правительства", — сказал Никифоров.

По его словам, возникла неожиданная проблема в части поиска управленцев, которые не были бы связаны с фашистами, и решить ее не удалось: большинство немцев были очень лояльны фашистскому режиму. Тогда было принято решение, что на первом этапе руководство будут вести оккупационные администрации.

"Разногласия возникли при обсуждении вопроса о репарациях — возмещении побежденным государством, по вине которого возникла война, убытков, понесенных государствами-победителями. В ходе Ялтинской конференции было достигнуто соглашение, что Германия обязана возместить ущерб, который она нанесла во время войны. Но оставался вопрос, как их взимать и сколько", — сказал собеседник агентства.

СССР недополучил репарации

Он отметил, что СССР и США удалось выработать компромиссное решение, в соответствии с которым Москва получала репарации из своей зоны оккупации и за счет германских вложений за границей, а также дополнительно 25 процентов промышленного оборудования из западных зон. Общая сумма составляла 20 миллиардов долларов, из которой половина полагалась Советскому Союзу. Российские историки до сих пор считают, что репарации несправедливо занизили.

"Было принято предложение Сталина о польско-германской границе по рекам Одер и Нейсе, здесь уступил Черчилль, который ранее решительно выступал против расширения Польши на запад. Полякам также отходили Данциг (Гданьск) и большая часть Восточной Пруссии", — рассказал Никифоров.

По его словам, Восточная Пруссия как самая воинственная часть Германии была ликвидирована, а ее земли поделили между Советским Союзом и Польшей . Кенигсберг (с 1946 года — Калининград ) с прилегающим к нему районом передали СССР.

"Немцы из ряда переданных другим странам территорий выселялись, поэтому на конференции были приняты решения об упорядоченном перемещении германского населения из Польши, Чехословакии и Венгрии", — рассказал историк.

Он отметил, что серьезные трения возникли при обсуждении темы мирного урегулирования с некоторыми бывшими союзниками Германии.

"До последнего не было понятно, будет ли Россия участвовать в войне против Японии. Трумэн считал, что США, которые к тому времени получили ядерное оружие, справятся сами, но американские генералы убеждали его, что это приведет к огромным потерям и американцы не поймут. В результате советской стороной было подтверждено обязательство об участии СССР в войне против Японии (СССР вступил в войну 9 августа 1945 года)", — рассказал Никифоров.

Он отметил, что решения конференции были направлены на демократическое урегулирование послевоенных проблем и стали фундаментом территориально-политического устройства на Европейском континенте.