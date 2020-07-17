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Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
Выход жителей Хабаровского края на митинги после задержания губернатора Сергея Фургала не повлияет на правосудие, заявил РИА Новости вице-премьер — полпред... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T06:20
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
юрий трутнев
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, юрий трутнев, хабаровский край, происшествия

Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев

04:56 17.07.2020 (обновлено: 06:20 17.07.2020)
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© REUTERS / Aleksandr Kolbin .Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
© REUTERS / Aleksandr Kolbin .
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
ВЛАДИВОСТОК, 17 июл — РИА Новости. Выход жителей Хабаровского края на митинги после задержания губернатора Сергея Фургала не повлияет на правосудие, заявил РИА Новости вице-премьер — полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Люди могут выходить по любому поводу, и выходят, и никто, как вы знаете, не мешает. Но при этом, если вы хотите знать мое мнение, повлияют ли митинги на правосудие Российской Федерации — не повлияют. Уголовный кодекс никто не отменит, все следственные действия будут осуществляться в соответствии с законодательством", — сказал Трутнев.

По его словам, поэтому следственные органы, очевидно, в ближайшее время доложат и судебным органам.
"Всем, кто интересуется этим процессом, результатом следственных действий, будет понятно, что инкриминируется губернатору Хабаровского края, по каким причинам эти обвинения возникли. Это никоим образом не зависит от ведения митинга", — добавил Трутнев.
Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания губернатора отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
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