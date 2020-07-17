Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев

"Люди могут выходить по любому поводу, и выходят, и никто, как вы знаете, не мешает. Но при этом, если вы хотите знать мое мнение, повлияют ли митинги на правосудие Российской Федерации — не повлияют. Уголовный кодекс никто не отменит, все следственные действия будут осуществляться в соответствии с законодательством", — сказал Трутнев.