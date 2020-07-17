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Трутнев анонсировал скорое назначение врио губернатора Хабаровского края
Решение о назначении врио губернатора Хабаровского края может быть принято в скором времени, заявил вице-премьер — полпред президента России в Дальневосточно... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T09:05
сергей фургал
лефортово
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
юрий трутнев
уголовное дело сергея фургала
хабаровский край
политика
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https://ria.ru/20200716/1574467484.html
Если не знаешь когда будет доклад, к чему мысли в слух?
15
Только вора или бандита не назначайте, пожалуйста.
14
5
хабаровский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155838/70/1558387077_0:109:3254:1939_1400x0_80_0_0_ef19888eb4018b9427f398b0a8be3601.jpg
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РИА Новости
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сергей фургал, лефортово, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), юрий трутнев, уголовное дело сергея фургала, хабаровский край, политика

Трутнев анонсировал скорое назначение врио губернатора Хабаровского края

03:57 17.07.2020 (обновлено: 09:05 17.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 17 июл - РИА Новости. Решение о назначении врио губернатора Хабаровского края может быть принято в скором времени, заявил вице-премьер полпред президента России в Дальневосточно федеральном округе Юрий Трутнев.

"Будет решать президент, прежде всего, основываясь на позиции следственных органов. Я не знаю, когда будет такой доклад, но думаю, что в ближайшее время решение будет принято", — сказал Трутнев

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы
Вчера, 21:13
СК заявил о неопровержимых доказательствах в деле Фургала
11222671
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Сергей ФургалЛефортовоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Юрий ТрутневУголовное дело Сергея ФургалаХабаровский крайПолитика
Популярные комментарии
Если не знаешь когда будет доклад, к чему мысли в слух?
17 июля, 04:10
Максим Буланов
840003
Только вора или бандита не назначайте, пожалуйста.
17 июля, 08:01
ВКВладимир Карельский
271040
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