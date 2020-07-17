https://ria.ru/20200717/1574473349.html
Трутнев анонсировал скорое назначение врио губернатора Хабаровского края
Решение о назначении врио губернатора Хабаровского края может быть принято в скором времени, заявил вице-премьер — полпред президента России в Дальневосточно... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T03:57
2020-07-17T09:05
сергей фургал
лефортово
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
юрий трутнев
уголовное дело сергея фургала
хабаровский край
политика
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https://cdn22.img.ria.ru/images/155838/70/1558387077_0:109:3254:1939_1400x0_80_0_0_ef19888eb4018b9427f398b0a8be3601.jpg
https://ria.ru/20200716/1574467484.html
Максим Буланов
Если не знаешь когда будет доклад, к чему мысли в слух?
15
Владимир Карельский
Только вора или бандита не назначайте, пожалуйста.
14
5
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155838/70/1558387077_0:109:3254:1939_1400x0_80_0_0_ef19888eb4018b9427f398b0a8be3601.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей фургал, лефортово, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), юрий трутнев, уголовное дело сергея фургала, хабаровский край, политика