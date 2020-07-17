Все российские регионы прошли пик эпидемии, сообщил эксперт

Врач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Официальная статистика показывает, что все регионы России прошли пик заболеваемости COVID-19 и сейчас находятся в стадии угасания эпидемии, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

"Можно говорить о том, что во всех регионах России пройден пик, но говорить о стремительном угасании эпидемии нельзя. В разных регионах дела обстоят по-разному", — сказал он.

"Если посмотреть на карту, то видно, какова динамика распространения заболевания. В регионах, окрашенных зеленым цветом, фиксируется существенное снижение заболеваемости, желтым показаны регионы с медленным снижением, в светло-красных положение удовлетворительное, ожидается снижение, красные же еще находятся в зоне сильной турбулентности (индекс заболеваемости выше единицы. — Прим. ред.)", — сказал Тавадян.

Как пояснил Тавадян, регионы сгруппированы по цветам, которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости — R. R — это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора . Он показывает, сколько человек заражается от одного больного. Если индекс меньше единицы, то заболеваемость угасает, если больше, то может начать расти.

Математик уточнил, что в группу зеленых регионов входят: Магаданская, Московская, Брянская, Тверская, Курская, Белгородская, Воронежская и Пензенская области, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Тува, Забайкалье, Приморье, Дагестан, Калмыкия и Чечня.

Ученый включил в группу светло-красных регионов Калининградскую, Архангельскую, Смоленскую, Новосибирскую, Амурскую, Томскую, Астраханскую, Омскую, Костромскую, Свердловскую, Тюменскую и Вологодскую области, а также Башкирию, Бурятию, Чувашию, Хакасию, Санкт-Петербург , Ямало-Ненецкий округ, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края.

Кроме того, ученый отметил ряд регионов, где статистика требует уточнения.

"Данные, которые даются на протяжении семи-десяти дней, остаются практически неизменными, что нехарактерно для динамики распространения или угасания заболевания. Также вызывают сомнения ничтожно малые показатели смертности, которые характерны для стран и областей, где был соблюден жесточайший карантин. Однако ни в одном субъекте России он в такой степени не наблюдался", — пояснил Тавадян.