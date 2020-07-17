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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574473286.html
Все российские регионы прошли пик эпидемии, сообщил эксперт
Официальная статистика показывает, что все регионы России прошли пик заболеваемости COVID-19 и сейчас находятся в стадии угасания эпидемии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
самарская область
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общество
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https://ria.ru/20200716/1574461641.html
Экспертик - так себе. На Ямале - как раз пик. Давно уже. В Оренбурге, на Кубани... И как можно заявлять: "Все регионы прошли пик..."? Это, извините, дезинформация получается. А в масштабах проблемы, в масштабах страны можно назвать информационной диверсией. Для самоуспокоения и свёртывания мер безопасности? Кто такой этот эксперт? По чьему заказу сделана "новость"?
94
В Новосибирске 9.07 - 101 заболевший, 160.7. - 120 заболевших, в среднем вот уже около месяца идёт рост от 110 до 120 заболевших, но всё открывают, тесты делают не всем заболевшим.
26
23
россия
самарская область
краснодарский край
мурманская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), самарская область, краснодарский край, мурманская область, общество

Все российские регионы прошли пик эпидемии, сообщил эксперт

03:49 17.07.2020 (обновлено: 11:11 17.07.2020)
19628
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Официальная статистика показывает, что все регионы России прошли пик заболеваемости COVID-19 и сейчас находятся в стадии угасания эпидемии, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
"Можно говорить о том, что во всех регионах России пройден пик, но говорить о стремительном угасании эпидемии нельзя. В разных регионах дела обстоят по-разному", — сказал он.

"Если посмотреть на карту, то видно, какова динамика распространения заболевания. В регионах, окрашенных зеленым цветом, фиксируется существенное снижение заболеваемости, желтым показаны регионы с медленным снижением, в светло-красных положение удовлетворительное, ожидается снижение, красные же еще находятся в зоне сильной турбулентности (индекс заболеваемости выше единицы. — Прим. ред.)", — сказал Тавадян.

Как пояснил Тавадян, регионы сгруппированы по цветам, которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости — R. R — это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора. Он показывает, сколько человек заражается от одного больного. Если индекс меньше единицы, то заболеваемость угасает, если больше, то может начать расти.
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Математик уточнил, что в группу зеленых регионов входят: Магаданская, Московская, Брянская, Тверская, Курская, Белгородская, Воронежская и Пензенская области, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Тува, Забайкалье, Приморье, Дагестан, Калмыкия и Чечня.
По расчетам Тавадяна, к желтым регионам относятся: Новгородская, Тульская, Липецкая, Саратовская, Рязанская, Челябинская, Ярославская, Владимирская, Ростовская, Тамбовская, Ивановская, Ленинградская, Иркутская, Волгоградская, Нижегородская, Калужская и Ульяновская области, а также Северная Осетия, Чукотка, Кабардино-Балкария, Карелия, Ингушетия, Татарстан, Республика Алтай, Камчатка, Якутия, Мордовия, Марий Эл, Ставрополье, Москва, Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.
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Ученый включил в группу светло-красных регионов Калининградскую, Архангельскую, Смоленскую, Новосибирскую, Амурскую, Томскую, Астраханскую, Омскую, Костромскую, Свердловскую, Тюменскую и Вологодскую области, а также Башкирию, Бурятию, Чувашию, Хакасию, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий округ, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края.
"К регионам с пока еще сложной ситуацией (к красным. — Прим. ред.) следует отнести Оренбургскую область, Коми, Севастополь, Орловскую область, Мурманскую область, Самарскую область, Кемеровскую область, Кировскую область, Удмуртию, Ненецкий АО, Еврейскую АО, Крым, Сахалинскую область, Курганскую область и Алтайский край", — сказал Тавадян.
Кроме того, ученый отметил ряд регионов, где статистика требует уточнения.
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"Данные, которые даются на протяжении семи-десяти дней, остаются практически неизменными, что нехарактерно для динамики распространения или угасания заболевания. Также вызывают сомнения ничтожно малые показатели смертности, которые характерны для стран и областей, где был соблюден жесточайший карантин. Однако ни в одном субъекте России он в такой степени не наблюдался", — пояснил Тавадян.
К регионам, в которых статистика требует проверки, Тавадян отнес: Оренбургскую, Костромскую, Иркутскую, Мурманскую, Воронежскую, Тюменскую, Белгородскую, Брянскую, Кировскую, Кемеровскую и Волгоградскую области, Чечню, Приморье, Краснодарский край, Бурятию, Хабаровский край, Башкирию и Удмуртию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Самарская областьКраснодарский крайМурманская областьОбщество
Популярные комментарии
Экспертик - так себе. На Ямале - как раз пик. Давно уже. В Оренбурге, на Кубани... И как можно заявлять: "Все регионы прошли пик..."? Это, извините, дезинформация получается. А в масштабах проблемы, в масштабах страны можно назвать информационной диверсией. Для самоуспокоения и свёртывания мер безопасности? Кто такой этот эксперт? По чьему заказу сделана "новость"?
17 июля, 06:47
kk111b
3130001221
В Новосибирске 9.07 - 101 заболевший, 160.7. - 120 заболевших, в среднем вот уже около месяца идёт рост от 110 до 120 заболевших, но всё открывают, тесты делают не всем заболевшим.
17 июля, 07:52
Елена Карпеева
10100123
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