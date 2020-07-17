СК: 3D-модель шляпы Николая II поможет идентифицировать его останки

"Сейчас эксперты предлагают изготовить 3D-модель шляпы, которая была на голове Николая Александровича в момент его ранения в Японии. Она хранится в Эрмитаже. Трехмерные копии шляпы и черепа, идентифицированного как Романов Н.А., можно будет сопоставить и оценить, совпадают ли повреждения на головном уборе и обнаруженные ранения на черепе", - сказала она в интервью газете "Известия".