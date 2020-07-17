Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200717/1574473238.html
СК: 3D-модель шляпы Николая II поможет идентифицировать его останки
Трехмерная модель шляпы последнего российского императора Николая II может помочь идентифицировать его останки, сообщила старший следователь по особо важным... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:39
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
николай ii
следственный комитет россии (ск рф)
киото (город)
япония
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148694/21/1486942168_0:0:1037:583_1400x0_80_0_0_70e02fada7647cbf97d98d8f095b1bf3.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200609/1572672346.html
https://ria.ru/20200717/1574472062.html
https://ria.ru/20170322/1486960945.html
4
киото (город)
япония
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/148694/21/1486942168_0:0:1037:583_1400x0_80_0_0_70e02fada7647cbf97d98d8f095b1bf3.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/148694/21/1486942168_0:0:933:699_1400x0_80_0_0_80691d1c218d3290d389e72fd3d28696.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/148694/21/1486942168_9:0:708:699_1400x0_80_0_0_58c9efdabe39528c20a639a98c099fc3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, новости - религия и мировоззрение, николай ii, следственный комитет россии (ск рф), киото (город), япония, санкт-петербург, общество

СК: 3D-модель шляпы Николая II поможет идентифицировать его останки

03:44 17.07.2020 (обновлено: 10:39 17.07.2020)
759
© Фото из архива МАММ/МДФ Николай II с супругой в Александровском парке. Царское Село, 1917 год
Николай II с супругой в Александровском парке. Царское Село, 1917 год
© Фото из архива МАММ/МДФ
Николай II с супругой в Александровском парке. Царское Село, 1917 год
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Трехмерная модель шляпы последнего российского императора Николая II может помочь идентифицировать его останки, сообщила старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова.
"Сейчас эксперты предлагают изготовить 3D-модель шляпы, которая была на голове Николая Александровича в момент его ранения в Японии. Она хранится в Эрмитаже. Трехмерные копии шляпы и черепа, идентифицированного как Романов Н.А., можно будет сопоставить и оценить, совпадают ли повреждения на головном уборе и обнаруженные ранения на черепе", - сказала она в интервью газете "Известия".
По ее словам, эти зажившие раны были обнаружены на черепе в ходе антропологической экспертизы.
"По механизму возникновения, локализации, взаимному расположению, форме и размерным характеристикам они сходны с описанием рубленых повреждений на голове Николая Александровича, нанесенных ему в 1891 году", - отметила Молодцова.
Николай II: семья или долг перед родиной?
9 июня, 11:33Подкасты - Радио Sputnik
Николай II: семья или долг перед родиной?
В 1891 году в японском городе Оцу полицейский Сандзо Цуда совершил нападение на цесаревича Николая Александровича, будущего российского императора. Мотивы поступка полицейского до конца не ясны. На суде он по большей части хранил молчание, но признал, что был возмущен недостаточной почтительностью Николая перед памятной стеллой в честь Сацумского восстания (антиправительственное восстание нетитулованной аристократии 1877 года).
Цуда нанес два удара саблей по голове, которые не причинили значительного вреда наследнику. Инцидент был воспринят как национальный позор — император Японии лично приехал в Киото, чтобы выразить свое сочувствие наследнику, в адрес Николая поступило более 20 тысяч телеграмм и писем, а на родине полицейского было запрещено называть детей именем Сандзо.
Великая Княгиня Ольга, Великая Княгиня Мария, Николай II, Александра, Великая Княгиня Анастасия, Царевич Алексей, Великая Княгиня Татьяна
00:54Религия и мировоззрение
СК рассказал о деталях расследования убийства Николая II и его семьи
Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было обнаружено захоронение в месте под названием Поросенков лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы и трех дочерей, великих княжон). В 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии).
В 2000 году Русская православная церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако церковь не признала найденные останки подлинными из-за нехватки доказательств.
В июле 2018 года в СК РФ сообщили, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность найденных в районе Поросенкова лога останков членам царской семьи и их окружению. Кроме того, специалисты установили родство императора Александра III, останки которого эксгумировали в Петропавловском соборе Петербурга, и погибшего человека, идентифицированного как Николай II.
Николай II с семьей в Царском селе после отречения. 1917 год
22 марта 2017, 16:00
Судьба царской семьи после отречения Николая IIОтречение от престола в феврале 1917 года — та грань, которая отделяет судьбу Николая II как достаточно среднего по результатам правления монарха от судьбы Николая II как человека, добровольно вместе со всей семьей пошедшего на крест.
3100112
Обсудить 4
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеНиколай IIСледственный комитет России (СК РФ)Киото (город)ЯпонияСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Самолет-разведчик ВВС США RC-135
Разведку у российских границ за неделю вели 32 самолета
Сигарета в пепельнице
Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
Сотрудница в операционном зале банка
Коллекторы рассказали о "золотых правилах" для берущих кредит
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал, когда возобновится турпоток в Москву из других стран
Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии
СМИ: запрет на въезд в США не будет касаться студентов из Европы
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Трутнев анонсировал скорое назначение врио губернатора Хабаровского края
Здание Пентагона. Архивное фото
Пентагон рассказал об испытаниях "супер-пупер" ракеты Трампа
абочие проводят ремонт жилого дома в московском районе Капотня
Эксперт рассказал, можно ли не платить за капремонт дома​
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Все российские регионы прошли пик эпидемии, сообщил эксперт
Алексей Пушков
Пушков заявил о невозможности существования Украины без России
Зал судебных заседаний в США
В США одобрили экстрадицию осужденного экс-менеджера Volkswagen в ФРГ
Фотография царской семьи в Музее памяти представителей Российского Императорского Дома
Экспертизы доказали принадлежность найденных останков детям Николая II
Девушка с банковской картой перед ноутбуком
Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
Руки в наручниках
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Учительница химии попробовала сдать ЕГЭ и удивилась заданиям
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:35В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей
13:34Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
13:31Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
13:29РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами
13:28В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
13:27В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:26Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи
13:22Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке
13:21В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов
13:18Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
13:16Число случаев COVID-19 в США выросло на рекордные 77 тысяч за сутки
13:14Подмосковье может перейти к третьему этапу снятия ограничений по COVID-19
13:10Песков оценил отношения России и Великобритании
13:05Россия отвергает обвинения Лондона в хакерских атаках, заявил Песков
13:02Малышева рассказала о "парализованном страхом" Нью-Йорке
13:01В Казахстане число жертв коронавируса достигло 464
13:01Песков: Россия отвергает вмешательство в выборы в какой-либо стране
12:59Все пункты Минских соглашений прописаны однозначно, заявил Песков
12:59В Кремле оценили данные о наличие инструкций по освещению митингов в СМИ
12:58Иран зафиксировал около 2,4 тысячи новых случаев коронавируса
Лента новостейМолния