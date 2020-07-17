СК: 3D-модель шляпы Николая II поможет идентифицировать его останки

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Трехмерная модель шляпы последнего российского императора Николая II может помочь идентифицировать его останки, сообщила старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова.
"Сейчас эксперты предлагают изготовить 3D-модель шляпы, которая была на голове Николая Александровича в момент его ранения в Японии. Она хранится в Эрмитаже. Трехмерные копии шляпы и черепа, идентифицированного как Романов Н.А., можно будет сопоставить и оценить, совпадают ли повреждения на головном уборе и обнаруженные ранения на черепе", - сказала она в интервью газете "Известия".
По ее словам, эти зажившие раны были обнаружены на черепе в ходе антропологической экспертизы.
"По механизму возникновения, локализации, взаимному расположению, форме и размерным характеристикам они сходны с описанием рубленых повреждений на голове Николая Александровича, нанесенных ему в 1891 году", - отметила Молодцова.
В 1891 году в японском городе Оцу полицейский Сандзо Цуда совершил нападение на цесаревича Николая Александровича, будущего российского императора. Мотивы поступка полицейского до конца не ясны. На суде он по большей части хранил молчание, но признал, что был возмущен недостаточной почтительностью Николая перед памятной стеллой в честь Сацумского восстания (антиправительственное восстание нетитулованной аристократии 1877 года).
Цуда нанес два удара саблей по голове, которые не причинили значительного вреда наследнику. Инцидент был воспринят как национальный позор — император Японии лично приехал в Киото, чтобы выразить свое сочувствие наследнику, в адрес Николая поступило более 20 тысяч телеграмм и писем, а на родине полицейского было запрещено называть детей именем Сандзо.
Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было обнаружено захоронение в месте под названием Поросенков лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы и трех дочерей, великих княжон). В 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии).
В 2000 году Русская православная церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако церковь не признала найденные останки подлинными из-за нехватки доказательств.
В июле 2018 года в СК РФ сообщили, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность найденных в районе Поросенкова лога останков членам царской семьи и их окружению. Кроме того, специалисты установили родство императора Александра III, останки которого эксгумировали в Петропавловском соборе Петербурга, и погибшего человека, идентифицированного как Николай II.
22 марта 2017, 16:00Судьба царской семьи после отречения Николая IIОтречение от престола в феврале 1917 года — та грань, которая отделяет судьбу Николая II как достаточно среднего по результатам правления монарха от судьбы Николая II как человека, добровольно вместе со всей семьей пошедшего на крест.