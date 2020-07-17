https://ria.ru/20200717/1574472746.html
Учительница химии попробовала сдать ЕГЭ и удивилась заданиям
Учительница химии из Красноярска Ольга Юмашева попробовала сдать ЕГЭ и удивилась увиденным заданиям. Своими впечатлениями она поделилась с региональным порталом РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T01:47
2020-07-17T01:47
россия
единый государственный экзамен (егэ)
красноярск
общество
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Учительница химии попробовала сдать ЕГЭ и удивилась
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https://ria.ru/20200716/1574427471.html
https://ria.ru/20200714/1574331990.html
https://ria.ru/20200714/1574317500.html
Петя Иванов
А вы говорите ЕГЭ отупляет. Даже учительница решает с трудом, над задачами надо думать, а не просто вписывать ответы.
87
андрей сидоркин
Цель ЕГЭ была в возможности на равных конкурировать при поступлении в современные ВУЗы. Но получилось, что получилось. Задания не соответствуют школьной программе. Экзамен наугад. Это разве не издевательство. Или ЕГЭ нас готовит учиться выживать в мире нечестной конкуренции?
79
24
россия
красноярск
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, единый государственный экзамен (егэ), красноярск, общество
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости.
Учительница химии из Красноярска
Ольга Юмашева попробовала сдать ЕГЭ и удивилась увиденным заданиям. Своими впечатлениями она поделилась с региональным порталом NGS24.RU
.
Решение сдавать экзамен наравне с выпускниками учительница обосновала экспериментом. Она заранее оформила документы и вошла в число сдающих ЕГЭ
по преподаваемому предмету, химии, 16 июля.
"Бедные дети! Есть задания, которые я вообще впервые видела. Я по логике вещей что-то написала, но не знаю, насколько это правильно! Первую часть написала неплохо, но вторая часть — очень подковыристая, много подводных камней", — сказала педагог.
За 3,5 часа, которые длился экзамен, Юмашева ни разу не покидала кабинет. Учительница призналась, что отведенного времени еле хватило на выполнение всех заданий, но до конца их проверить ей не удалось. Результаты будут известны через две недели.
"Надеюсь, что выше 85 баллов написала", — отметила учительница.
Полученный опыт Юмашева надеется применить в подготовке учеников к ЕГЭ.
В комментарии
к публикации она уточнила, что задания полностью соответствуют программе профильного уровня, но они разного уровня сложности. Так, по словам Юмашевой, во второй части экзамена встречаются сложные уравнения, которых нет в учебниках, однако для решения достаточно базовых знаний и умения применить их в нестандартной ситуации.
Учительница подчеркнула, что не хочет, чтобы ее словами о "бедных детях" воспользовались как "козырем" те, кто не готовится к сдаче, а после оправдывает низкий результат "неподъемностью" задачи.