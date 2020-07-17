Экспертизы доказали принадлежность найденных останков детям Николая II

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Экспертизы подтвердили, что найденные в 2007 году в Поросенковом логу человеческие останки принадлежат детям Николая II — цесаревичу Алексею и великой княжне Марии, рассказала старший следователь по особо важным делам при председателе СК Марина Молодцова.
"Согласно заключению молекулярно-генетических экспертиз, останки двух лиц, обнаруженных летом 2007 года недалеко от места захоронения девяти других убитых, принадлежат дочери и сыну Николая и Александры Романовых. Биологическое родство по обоим родителям установлено с максимальной вероятностью и для Алексея, и для Марии", — сообщила она в интервью газете "Известия".
Молодцова добавила, что из-за малого количества найденных костных фрагментов можно предположить, что недалеко от места обнаружения находится еще одно или несколько захоронений.
Последнего российского императора Николая II и его семью расстреляли летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991-м в месте под названием Поросенков лог нашли останки, предположительно, царской четы и трех дочерей. В 2007 году поблизости обнаружили еще одно захоронение.
В 2000 году Русская православная церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. Найденные останки захоронили в усыпальнице Петропавловского собора в Санкт-Петербурге. Однако церковь не признала их подлинными из-за нехватки доказательств.
В июле 2018 года представитель СК сообщил, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность найденных в районе Поросенкова лога под Екатеринбургом останков членам царской семьи и их окружению. Кроме того, специалисты установили родство императора Александра III, останки которого эксгумировали в Петропавловском соборе Петербурга, и погибшего человека, идентифицированного как Николай II.