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Религия и мировоззрение
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Экспертизы доказали принадлежность найденных останков детям Николая II
Экспертизы подтвердили, что найденные в 2007 году в Поросенковом логу человеческие останки принадлежат детям Николая II — цесаревичу Алексею и великой княжне... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:59
религия и мировоззрение
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Экспертизы доказали принадлежность найденных останков детям Николая II

01:05 17.07.2020 (обновлено: 10:59 17.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкФотография царской семьи в Музее памяти представителей Российского Императорского Дома
Фотография царской семьи в Музее памяти представителей Российского Императорского Дома
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Экспертизы подтвердили, что найденные в 2007 году в Поросенковом логу человеческие останки принадлежат детям Николая II — цесаревичу Алексею и великой княжне Марии, рассказала старший следователь по особо важным делам при председателе СК Марина Молодцова.

"Согласно заключению молекулярно-генетических экспертиз, останки двух лиц, обнаруженных летом 2007 года недалеко от места захоронения девяти других убитых, принадлежат дочери и сыну Николая и Александры Романовых. Биологическое родство по обоим родителям установлено с максимальной вероятностью и для Алексея, и для Марии", — сообщила она в интервью газете "Известия".

Молодцова добавила, что из-за малого количества найденных костных фрагментов можно предположить, что недалеко от места обнаружения находится еще одно или несколько захоронений.
Последнего российского императора Николая II и его семью расстреляли летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991-м в месте под названием Поросенков лог нашли останки, предположительно, царской четы и трех дочерей. В 2007 году поблизости обнаружили еще одно захоронение.
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В 2000 году Русская православная церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. Найденные останки захоронили в усыпальнице Петропавловского собора в Санкт-Петербурге. Однако церковь не признала их подлинными из-за нехватки доказательств.
В июле 2018 года представитель СК сообщил, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность найденных в районе Поросенкова лога под Екатеринбургом останков членам царской семьи и их окружению. Кроме того, специалисты установили родство императора Александра III, останки которого эксгумировали в Петропавловском соборе Петербурга, и погибшего человека, идентифицированного как Николай II.
Великая Княгиня Ольга, Великая Княгиня Мария, Николай II, Александра, Великая Княгиня Анастасия, Царевич Алексей, Великая Княгиня Татьяна
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9291047630
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