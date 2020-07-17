Экспертизы доказали принадлежность найденных останков детям Николая II

"Согласно заключению молекулярно-генетических экспертиз, останки двух лиц, обнаруженных летом 2007 года недалеко от места захоронения девяти других убитых, принадлежат дочери и сыну Николая и Александры Романовых. Биологическое родство по обоим родителям установлено с максимальной вероятностью и для Алексея, и для Марии", — сообщила она в интервью газете "Известия".