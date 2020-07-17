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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200717/1574472062.html
СК рассказал о деталях расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, опровергает версию... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:53
религия и мировоззрение
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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религия, новости - религия и мировоззрение, николай ii, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, санкт-петербург, происшествия

СК рассказал о деталях расследования убийства Николая II и его семьи

00:54 17.07.2020 (обновлено: 10:53 17.07.2020)
20489
© Фото : Public DomainВеликая Княгиня Ольга, Великая Княгиня Мария, Николай II, Александра, Великая Княгиня Анастасия, Царевич Алексей, Великая Княгиня Татьяна
Великая Княгиня Ольга, Великая Княгиня Мария, Николай II, Александра, Великая Княгиня Анастасия, Царевич Алексей, Великая Княгиня Татьяна
© Фото : Public Domain
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, опровергает версию о том, что тела убитых уничтожили с помощью серной кислоты, сообщила старший следователь по особо важным делам при председателе СК Марина Молодцова.

"Следственный эксперимент опроверг версию о том, что тела убитых уничтожили с использованием серной кислоты и огня", — сказала она в интервью газете "Известия".

Молодцова отметила, что другой эксперимент, в рамках которого в помещении с одинаковыми размерами, как в подвале Ипатьевского дома, были воспроизведены обстановка и обстоятельства расстрела семьи Николая II, опроверг доводы о том, что в такой маленькой по размерам комнате не могли разместиться 11 потерпевших и участники расстрела.
По ее словам, с момента возобновления дела в 2015 году было назначено 37 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские (антропологические), молекулярно-генетические, трасологические, почерковедческие и другие.
Фотография императора Николая II в окне вагона императорского поезда (май 1916 года) в музее святой царской семьи в Екатеринбурге
30 июля 2018, 09:00Сказано в эфире
Кто Вы, Николай II? Биограф о причинах отречения и характере императораПоследнее путешествие Романовых. Специальный проект радио Sputnik к 100-летию гибели царской семьи. Выбор Николая.
Последнего российского императора Николая II и его семью расстреляли летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году обнаружили захоронение в месте под названием Поросенков лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы и трех дочерей, великих княжон). В 2007 году недалеко от этого места нашли еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии).
В 2000 году Русская православная церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи захоронили в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако церковь не признала найденные останки подлинными из-за нехватки доказательств.
В июле 2018 года представитель СК сообщил, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность найденных в районе Поросенкова лога под Екатеринбургом останков членам царской семьи и их окружению. Кроме того, специалисты установили родство императора Александра III, останки которого эксгумировали в Петропавловском соборе Петербурга, и погибшего человека, идентифицированного как Николай II.
Патриарх Сербский Ириней
17 июля 2018, 14:23Религия и мировоззрение
Патриарх Сербский: Николай II был величайшим правителем
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеНиколай IIСледственный комитет России (СК РФ)ЕкатеринбургСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
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17 июля, 05:32
llaskab2
3352007
Ну да,приумножил.Потерей Польши,Прибалтики,Финляндии.С немцами позорный мир.О чём вы болезный?
17 июля, 07:25
АЗАндрей Зиновьев
13101121
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