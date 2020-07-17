https://ria.ru/20200717/1574471454.html
В Минобороны прокомментировали претензии США к Договору по открытому небу
США для выхода из Договора по открытому небу (ДОН) используют надуманные предлоги, считает начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T00:20
2020-07-17T10:11
выход сша из договора по открытому небу
ту-214он
сергей рыжков
ан-30
ту-154
нато
одкб
сша
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https://ria.ru/20200707/1574017270.html
https://ria.ru/20200708/1574049474.html
https://ria.ru/20200710/1574196295.html
Михаил Иванов
США выходят из всех военно-политических договоров. И уже ни для кого не секрет, что по самым надуманным предлогам. Объяснить это чем-то, кроме как подготовка к войне не представляется возможным.
69
Серж
В таких случаях надо рассматривать США как члена НАТО. В качестве ответа -- запрет на инспекционные полеты над РФ для всех стран НАТО. Претензии "послать" в Вашингтон.
60
14
сша
грузия
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выход сша из договора по открытому небу, ту-214он, сергей рыжков, ан-30, ту-154, нато, одкб, сша, грузия, безопасность, в мире