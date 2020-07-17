В Минобороны прокомментировали претензии США к Договору по открытому небу

"Этот регион представляет особый интерес для США и НАТО, считающих, что в последние годы Россия заметно активизировала там свою военную деятельность. Москва была вынуждена пойти на разрешенную договором меру после того, как ряд западных стран своими хаотичными полетами в рамках договора создали такие условия, которые приводили к необходимости на длительное время перекрывать все регулярное гражданское и коммерческое воздушное движение в регионе", — заявил Рыжков.