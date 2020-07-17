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В Минобороны прокомментировали претензии США к Договору по открытому небу
США для выхода из Договора по открытому небу (ДОН) используют надуманные предлоги, считает начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:11
выход сша из договора по открытому небу
ту-214он
сергей рыжков
ан-30
ту-154
нато
одкб
сша
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США выходят из всех военно-политических договоров. И уже ни для кого не секрет, что по самым надуманным предлогам. Объяснить это чем-то, кроме как подготовка к войне не представляется возможным.
69
В таких случаях надо рассматривать США как члена НАТО. В качестве ответа -- запрет на инспекционные полеты над РФ для всех стран НАТО. Претензии "послать" в Вашингтон.
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сша
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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выход сша из договора по открытому небу, ту-214он, сергей рыжков, ан-30, ту-154, нато, одкб, сша, грузия, безопасность, в мире

В Минобороны прокомментировали претензии США к Договору по открытому небу

00:20 17.07.2020 (обновлено: 10:11 17.07.2020)
17213
CC0 / U.S. Air Force / Самолет "Boeing OC-135B"
Самолет Boeing OC-135B
CC0 / U.S. Air Force /
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. США для выхода из Договора по открытому небу (ДОН) используют надуманные предлоги, считает начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"Двадцать второго мая 2020 года Вашингтон заявил о том, что через шесть месяцев США выйдут из Договора по открытому небу. В качестве предлога был использован тезис о якобы имевших место нарушениях России. Это заявление американского правительства не нашло широкой поддержки даже в самих Соединенных Штатах", — напомнил он в интервью газете "Красная звезда".

Собеседник издания рассказал, что обстановка вокруг договора стала ухудшаться с сентября 2013 года, когда для наблюдательных полетов в рамках договора Россия стала использовать Ан-30Б с новой цифровой аппаратурой.
"Еще больше ситуация обострилась после успешной международной сертификации российских самолетов наблюдения Ту-154МЛК-1 в 2016 году и Ту-214ОН в 2018 году. Первый наблюдательный полет с отечественной цифровой аппаратурой наблюдения над США осенью 2017 года еще больше подстегнул противников договора. Стало очевидно, что на направлении внедрения в ДОН передовых технологий мы опережаем наших партнеров примерно на шесть-семь лет", — отметил Рыжков.
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Он также подчеркнул, что США и их союзники необоснованно считают незаконным лимит в 500 километров, который российская сторона ввела в отношении полетов над Калининградской областью.

"Этот регион представляет особый интерес для США и НАТО, считающих, что в последние годы Россия заметно активизировала там свою военную деятельность. Москва была вынуждена пойти на разрешенную договором меру после того, как ряд западных стран своими хаотичными полетами в рамках договора создали такие условия, которые приводили к необходимости на длительное время перекрывать все регулярное гражданское и коммерческое воздушное движение в регионе", — заявил Рыжков.

Он также отметил, что Вашингтон и его союзники считают нарушением, что Россия отказывает иностранным государствам в проведении полетов в десятикилометровой полосе вдоль границы с Абхазией и Южной Осетией.
"Российская сторона опирается на пункт договора, согласно которому "полеты проводятся не ближе десяти километров от границы государства, не являющегося его участником". При этом Россия признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами, а Тбилиси, Вашингтон и другие члены НАТО — нет. Россия предлагает разрешить полеты в десятикилометровой зоне в случае, если Грузия позволит инспекторам из России совершить облеты ее территории. Но официальный Тбилиси блокирует предложение", — заявил Рыжков.
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В прошлом году у Вашингтона появилась новая претензия: спорный инцидент произошел в сентябре на учениях "Центр-2019", в которых участвовали и иностранные контингенты из ОДКБ, Китая, Индии и Пакистана.

"США запросили разрешение совершить облет района, но из соображений безопасности российская сторона вынуждена была ограничить проведение второй части американского наблюдательного полета, совпадающей с активной фазой учения, в которой была задействована боевая и транспортная авиация", — заявил Рыжков

Он уточнил, что американским инспекторам предлагались различные варианты выхода из ситуации, в том числе совершить вторую часть миссии в другой день и при этом увеличить общее время наблюдения, "однако наши предложения были проигнорированы, и в итоге Вашингтон обвинил Москву в очередном "грубом нарушении" договора".
"Претензий к американцам у нас значительно больше. О них мы рассказали 6 июля 2020 года на конференции в рамках ОБСЕ, посвященной обсуждению последствий выхода США из договора", — напомнил собеседник издания.
В частности, речь идет о недопуске российского самолета наблюдения на территорию США, запрете наблюдения островных территорий и установлении такого режима, когда российский экипаж вынужден работать 14-18 часов.
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Рябков рассказал о будущем Договора по открытому небу
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Выход США из Договора по открытому небуТу-214ОНСергей РыжковАн-30Ту-154НАТООДКБСШАГрузияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
США выходят из всех военно-политических договоров. И уже ни для кого не секрет, что по самым надуманным предлогам. Объяснить это чем-то, кроме как подготовка к войне не представляется возможным.
17 июля, 02:38
Михаил Иванов
6700101
В таких случаях надо рассматривать США как члена НАТО. В качестве ответа -- запрет на инспекционные полеты над РФ для всех стран НАТО. Претензии "послать" в Вашингтон.
17 июля, 04:06
Серж
5910000
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