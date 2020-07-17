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Культура
https://ria.ru/20200717/1574458878.html
Не заглядывай под кровать. Кто играет в самых известных ужастиках
Клоуны, мумии, маньяки и призраки — испугать современных зрителей непросто, но некоторым персонажам это удается. Не только за счет грима и спецэффектов, но и... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T08:05
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игра престолов (сериал), джонни депп, тим бертон, кино и сериалы, гарри поттер, гильермо дель торо гомес, том круз, дэниел рэдклифф, шарлиз терон, фото

Не заглядывай под кровать. Кто играет в самых известных ужастиках

08:00 17.07.2020 (обновлено: 08:05 17.07.2020)
5090
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Клоуны, мумии, маньяки и призраки — испугать современных зрителей непросто, но некоторым персонажам это удается. Не только за счет грима и спецэффектов, но и благодаря игре актеров, которые ради ролей меняются до неузнаваемости. О самых жутких и запоминающихся героях хорроров — в материале РИА Новости.
© Фото : Elm Street Venture, The (1984)/AFP/Getty Images//Frederick M. Brown

Настоящий "Король ужасов" — Фредди Крюгер. Каждому знаком этот жуткий маньяк-убийца с обгоревшим лицом, в полосатом свитере, коричневой шляпе и перчаткой с острыми металлическими лезвиями. Фредди охотится на детей и является своим жертвам в снах, где он почти неуязвим.

Самый известный исполнитель роли Крюгера — Роберт Инглунд. Он сыграл маньяка в восьми картинах и телесериале. В среднем на грим Фредди уходило по три часа ежедневно. А чтобы воссоздать ожоги на лице, художники изучали фотографии из медицинского центра Калифорнии. Долго выбирали оружие для Фредди — решили обратиться к первобытному страху смерти от когтей животного и сделали знаменитую перчатку.

Роберт Инглунд
1 из 8

Настоящий "Король ужасов" — Фредди Крюгер. Каждому знаком этот жуткий маньяк-убийца с обгоревшим лицом, в полосатом свитере, коричневой шляпе и перчаткой с острыми металлическими лезвиями. Фредди охотится на детей и является своим жертвам в снах, где он почти неуязвим.

Самый известный исполнитель роли Крюгера — Роберт Инглунд. Он сыграл маньяка в восьми картинах и телесериале. В среднем на грим Фредди уходило по три часа ежедневно. А чтобы воссоздать ожоги на лице, художники изучали фотографии из медицинского центра Калифорнии. Долго выбирали оружие для Фредди — решили обратиться к первобытному страху смерти от когтей животного и сделали знаменитую перчатку.

© Фото : Elm Street Venture, The (1984)/AFP/Getty Images//Frederick M. Brown
© Фото : Paramount Pictures (1999)/AFP 2020/Mark Ralston

Еще один классический антигерой — Всадник без головы в мрачном фильме Тима Бертона "Сонная лощина". Готический хоррор известен не только атмосферой, но и колоритными героями.

Нью-йоркский констебль Икабод Крейн (Джонни Депп) едет в деревню Сонная Лощина расследовать загадочные убийства. Местные жители подозревают таинственного Всадника без головы. Его с мрачной невозмутимостью играет Кристофер Уокен. Актер носил специальные линзы — глаза становились почти прозрачными. Специальные накладки делали зубы редкими и острыми, а черный костюм со множеством деталей завершал образ.

Чтобы появление мистического героя на экране выглядело еще более эффектным, специалисты поэкспериментировали с контрастностью кадра и выдержкой при съемке. Так что от Всадника у зрителей дух захватывает.

Кристофер Уокен
2 из 8

Еще один классический антигерой — Всадник без головы в мрачном фильме Тима Бертона "Сонная лощина". Готический хоррор известен не только атмосферой, но и колоритными героями.

Нью-йоркский констебль Икабод Крейн (Джонни Депп) едет в деревню Сонная Лощина расследовать загадочные убийства. Местные жители подозревают таинственного Всадника без головы. Его с мрачной невозмутимостью играет Кристофер Уокен. Актер носил специальные линзы — глаза становились почти прозрачными. Специальные накладки делали зубы редкими и острыми, а черный костюм со множеством деталей завершал образ.

Чтобы появление мистического героя на экране выглядело еще более эффектным, специалисты поэкспериментировали с контрастностью кадра и выдержкой при съемке. Так что от Всадника у зрителей дух захватывает.

© Фото : Paramount Pictures (1999)/AFP 2020/Mark Ralston
© Фото : DEJ Productions/РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Название фильма "Монстр" говорит за себя. Это биографическая криминальная драма о жизни серийной убийцы Эйлин Уорнос. Придорожную проститутку, застрелившую семерых клиентов, в 1990-х годах сыграла Шарлиз Терон.

Для этой роли актрисе пришлось набрать 14 лишних килограммов, а потом каждый день по несколько часов проводить у гримеров, чтобы те делали ее максимально непривлекательной. Еще Терон носила специальные накладки на зубах и контактные линзы. Угрюмая Эйлин пугает даже на кадрах из фильма.

В этом образе Шарлиз совершенно неузнаваема. И ее старания оценили: за эту роль она получила "Оскар".

Шарлиз Терон
3 из 8

Название фильма "Монстр" говорит за себя. Это биографическая криминальная драма о жизни серийной убийцы Эйлин Уорнос. Придорожную проститутку, застрелившую семерых клиентов, в 1990-х годах сыграла Шарлиз Терон.

Для этой роли актрисе пришлось набрать 14 лишних килограммов, а потом каждый день по несколько часов проводить у гримеров, чтобы те делали ее максимально непривлекательной. Еще Терон носила специальные накладки на зубах и контактные линзы. Угрюмая Эйлин пугает даже на кадрах из фильма.

В этом образе Шарлиз совершенно неузнаваема. И ее старания оценили: за эту роль она получила "Оскар".

© Фото : DEJ Productions/РИА Новости/Екатерина Чеснокова
© Фото : KatzSmith Productions (2019)/AFP 2020/Invision/Arthur Mola/

Другой потенциальный обладатель "Оскара" — Билл Скарсгард. Из него получился такой правдоподобный клоун Пеннивайз в картине "Оно", что актера и в жизни пугаются дети.

Фильм 2017 года по одноименному роману Стивена Кинга о подростках, которых терроризирует Пеннивайз, понравился и зрителям, и критикам. Билл сыграл существо, принимающее разные обличья и питающееся страхами людей.

Актер так усердно работал над мимикой, жестами, голосом, что ему не понадобился грим, чтобы стать злобным клоуном.

Но без специалистов, конечно, не обошлось: Скарсгард носил зубные протезы, специальные линзы плюс костюм клоуна. Но не современный, а сшитый в стиле елизаветинской эпохи, за счет чего фигура принимает гротескный вид и надолго запоминается.

Билл Скарсгард
4 из 8

Другой потенциальный обладатель "Оскара" — Билл Скарсгард. Из него получился такой правдоподобный клоун Пеннивайз в картине "Оно", что актера и в жизни пугаются дети.

Фильм 2017 года по одноименному роману Стивена Кинга о подростках, которых терроризирует Пеннивайз, понравился и зрителям, и критикам. Билл сыграл существо, принимающее разные обличья и питающееся страхами людей.

Актер так усердно работал над мимикой, жестами, голосом, что ему не понадобился грим, чтобы стать злобным клоуном.

Но без специалистов, конечно, не обошлось: Скарсгард носил зубные протезы, специальные линзы плюс костюм клоуна. Но не современный, а сшитый в стиле елизаветинской эпохи, за счет чего фигура принимает гротескный вид и надолго запоминается.

© Фото : KatzSmith Productions (2019)/AFP 2020/Invision/Arthur Mola/
© Фото : Universal Pictures (2017)/AFP 2020/Invision/Arthur Mola/

У "Оно" есть несколько версий. Так же, как и у "Мумии". Картина 2017 года стала своеобразным перезапуском одноименной франшизы 1999 года с Бренданом Фрейзером. На этот раз герой — Том Круз, а пришелец из царства мертвых — уже не мужчина, а женщина, принцесса Аманет (София Бутелла).

Сюжет, впрочем, не сильно отличается от оригинала: в Египте находят старинный саркофаг, везут в Англию (со сверхъестественными препятствиями по пути). Там его открывают и встречаются с мстительной мумией.

Спецэффекты ушли вперед со времен первой картины, так что новая версия древнего существа стала более устрашающей. Хотя без грима не обошлось — актриса по шесть часов перевоплощалась в персонажа. А благодаря пластике Бутеллы (она еще и профессиональная танцовщица) движения Аманет гипнотизируют, завораживают и пугают.

София Бутелла
5 из 8

У "Оно" есть несколько версий. Так же, как и у "Мумии". Картина 2017 года стала своеобразным перезапуском одноименной франшизы 1999 года с Бренданом Фрейзером. На этот раз герой — Том Круз, а пришелец из царства мертвых — уже не мужчина, а женщина, принцесса Аманет (София Бутелла).

Сюжет, впрочем, не сильно отличается от оригинала: в Египте находят старинный саркофаг, везут в Англию (со сверхъестественными препятствиями по пути). Там его открывают и встречаются с мстительной мумией.

Спецэффекты ушли вперед со времен первой картины, так что новая версия древнего существа стала более устрашающей. Хотя без грима не обошлось — актриса по шесть часов перевоплощалась в персонажа. А благодаря пластике Бутеллы (она еще и профессиональная танцовщица) движения Аманет гипнотизируют, завораживают и пугают.

© Фото : Universal Pictures (2017)/AFP 2020/Invision/Arthur Mola/
© Фото : Alliance Films (2012)/AFP 2020/Jonathan Short

А вот британской актрисе Лизе Уайт удалось испугать самого Гарри Поттера. В фильме "Женщина в черном" она сыграла главную мистическую героиню, мужская роль — адвоката Артура — у Дэниела Рэдклиффа.

Оказавшись по делам службы в деревне, юрист обнаруживает, что местных жителей терроризирует таинственная дама в черном (Уайт). Она гипнотизирует детей, заставляя покончить с собой, — мстит таким образом за исчезновение сына, которого так и не нашли.

Таинственная, окруженная туманом, немногословная миссис с вуалью, появляющаяся в викторианской деревушке, — эталон хоррора. Вместе с атмосферной музыкой получается по-настоящему пугающая картина.

Лиз Уайт
6 из 8

А вот британской актрисе Лизе Уайт удалось испугать самого Гарри Поттера. В фильме "Женщина в черном" она сыграла главную мистическую героиню, мужская роль — адвоката Артура — у Дэниела Рэдклиффа.

Оказавшись по делам службы в деревне, юрист обнаруживает, что местных жителей терроризирует таинственная дама в черном (Уайт). Она гипнотизирует детей, заставляя покончить с собой, — мстит таким образом за исчезновение сына, которого так и не нашли.

Таинственная, окруженная туманом, немногословная миссис с вуалью, появляющаяся в викторианской деревушке, — эталон хоррора. Вместе с атмосферной музыкой получается по-настоящему пугающая картина.

© Фото : Alliance Films (2012)/AFP 2020/Jonathan Short
© Фото : Isobel Griffiths Limited (2015)/страница Хавьера Богата в Instagram

Испанский актер Хавьер Ботет идет против правил и клише. Он известен в Голливуде тем, что играет исключительно в хоррорах и только монстров. В этом ему помогает необычная внешность.

У актера синдром Марфана — из-за этого у него длинные и тонкие пальцы и высокий рост (два метра).

Без грима его не узнать, хотя Хавьер снимался в картинах "Оно", "Заклятие-2", "Слендермен", "Мумия" и нескольких фильмах Гильермо Дель Торо — "Мама", "Багровый пик".

В последнем он играл сразу нескольких персонажей-призраков, причем женского пола. Кстати, ему это не впервой: в "Игре престолов" Хавьер стал жрицей Мелиссандрой (в сцене одного из ее превращений).

Хавьер Ботет
7 из 8

Испанский актер Хавьер Ботет идет против правил и клише. Он известен в Голливуде тем, что играет исключительно в хоррорах и только монстров. В этом ему помогает необычная внешность.

У актера синдром Марфана — из-за этого у него длинные и тонкие пальцы и высокий рост (два метра).

Без грима его не узнать, хотя Хавьер снимался в картинах "Оно", "Заклятие-2", "Слендермен", "Мумия" и нескольких фильмах Гильермо Дель Торо — "Мама", "Багровый пик".

В последнем он играл сразу нескольких персонажей-призраков, причем женского пола. Кстати, ему это не впервой: в "Игре престолов" Хавьер стал жрицей Мелиссандрой (в сцене одного из ее превращений).

© Фото : Isobel Griffiths Limited (2015)/страница Хавьера Богата в Instagram
© Фото : Automatik Entertainment (2010)/AFP 2020/Getty Images/Imeh Akpanudosen

Но не только взрослые актеры могут пугать с большого экрана. Это доказал Тай Симпкинс в десятилетнем возрасте. Он сыграл в картине "Астрал", которую знатоки хоррора считают одной из самых страшных в этом формате.

Герой Тая Долтон вместе с семьей переезжает в новый дом. По классике жанра жилище оказывается странным: вещи исчезают, с чердака слышатся странные звуки. Долтон падает с лестницы и не приходит в себя. Врачи говорят, что это странный вид комы, а специалисты по сверхъестественному — что парень вышел в астрал. Семья снова переезжает, но за телом мальчика теперь охотятся призраки.

Таю при минимуме реплик удалось заставить зрителей замирать во время просмотра и гадать, в чем же тут тайна.

Кстати, Симпкинс сыграл и во второй части "Астрала", не менее жуткой.

Актер Тай Симпкинc
8 из 8

Но не только взрослые актеры могут пугать с большого экрана. Это доказал Тай Симпкинс в десятилетнем возрасте. Он сыграл в картине "Астрал", которую знатоки хоррора считают одной из самых страшных в этом формате.

Герой Тая Долтон вместе с семьей переезжает в новый дом. По классике жанра жилище оказывается странным: вещи исчезают, с чердака слышатся странные звуки. Долтон падает с лестницы и не приходит в себя. Врачи говорят, что это странный вид комы, а специалисты по сверхъестественному — что парень вышел в астрал. Семья снова переезжает, но за телом мальчика теперь охотятся призраки.

Таю при минимуме реплик удалось заставить зрителей замирать во время просмотра и гадать, в чем же тут тайна.

Кстати, Симпкинс сыграл и во второй части "Астрала", не менее жуткой.

© Фото : Automatik Entertainment (2010)/AFP 2020/Getty Images/Imeh Akpanudosen
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КультураИгра престолов (сериал)Джонни ДеппТим БертонКино и сериалыГарри ПоттерГильермо дель Торо ГомесТом КрузДэниел РэдклиффШарлиз Терон
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