Не заглядывай под кровать. Кто играет в самых известных ужастиках

© Фото : Elm Street Venture, The (1984)/AFP/Getty Images//Frederick M. Brown

Настоящий "Король ужасов" — Фредди Крюгер. Каждому знаком этот жуткий маньяк-убийца с обгоревшим лицом, в полосатом свитере, коричневой шляпе и перчаткой с острыми металлическими лезвиями. Фредди охотится на детей и является своим жертвам в снах, где он почти неуязвим.

Самый известный исполнитель роли Крюгера — Роберт Инглунд. Он сыграл маньяка в восьми картинах и телесериале. В среднем на грим Фредди уходило по три часа ежедневно. А чтобы воссоздать ожоги на лице, художники изучали фотографии из медицинского центра Калифорнии. Долго выбирали оружие для Фредди — решили обратиться к первобытному страху смерти от когтей животного и сделали знаменитую перчатку.