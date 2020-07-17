В Москве работников загсов будут учить с помощью VR-технологий

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Москве для работников загсов начала действовать программа обучения с применением элементов виртуальной реальности. Всего курс должны пройти более 200 человек, четверть из которых уже успешно завершила обучение, сообщает портал mos.ru.

Благодаря курсу обучения ведущие церемоний смогут освоить приемы ораторского искусства и правильно действовать в нестандартных ситуациях. Отмечается, что плюс интерактивного режима в том, что он позволяет безопасно экспериментировать с разными вариантами поведения, выбирать варианты действий и сравнивать последствия выбора каждого из них.

"Ведущий торжественной церемонии — это профессия, требующая особой подготовки. Для ее освоения необходимы специальные знания и умения. Задача ведущего свадебной церемонии — не только оказать государственную услугу в виде заключения брака, но и подарить праздник молодоженам в один из самых значимых для них дней. Именно поэтому была разработана программа обучения, которая позволит специалистам усовершенствовать свои навыки и компетенции", — рассказала Светлана Уханева, исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС города Москвы.