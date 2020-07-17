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В Москве работников загсов будут учить с помощью VR-технологий
В Москве для работников загсов начала действовать программа обучения с применением элементов виртуальной реальности. Всего курс должны пройти более 200 человек, РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:09
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, хорошие новости, москва

В Москве работников загсов будут учить с помощью VR-технологий

08:00 17.07.2020 (обновлено: 12:09 17.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковМолодожены обмениваются кольцами во дворце бракосочетания №1 в Москве
Молодожены обмениваются кольцами во дворце бракосочетания №1 в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Москве для работников загсов начала действовать программа обучения с применением элементов виртуальной реальности. Всего курс должны пройти более 200 человек, четверть из которых уже успешно завершила обучение, сообщает портал mos.ru.
Благодаря курсу обучения ведущие церемоний смогут освоить приемы ораторского искусства и правильно действовать в нестандартных ситуациях. Отмечается, что плюс интерактивного режима в том, что он позволяет безопасно экспериментировать с разными вариантами поведения, выбирать варианты действий и сравнивать последствия выбора каждого из них.
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"Ведущий торжественной церемонии — это профессия, требующая особой подготовки. Для ее освоения необходимы специальные знания и умения. Задача ведущего свадебной церемонии — не только оказать государственную услугу в виде заключения брака, но и подарить праздник молодоженам в один из самых значимых для них дней. Именно поэтому была разработана программа обучения, которая позволит специалистам усовершенствовать свои навыки и компетенции", — рассказала Светлана Уханева, исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС города Москвы.
Уточняется, что продолжительность обучения составляет 72 часа, часть времени уделяется интерактивным VR-тренажерам.
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