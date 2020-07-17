Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20200717/1574451773.html
В новосибирском Академгородке появится Центр генетических технологий
Высокотехнологичную медицинскую помощь, связанную с генетическими исследованиями, новосибирцам смогут оказывать быстрее. Благодаря созданию за Уралом... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:13
хорошие новости
хорошие новости
российская академия наук
новосибирская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574450465_0:0:3112:1751_1400x0_80_0_0_d396336035303b43f1f60c30657b63c9.jpg
https://ria.ru/20200715/1574368607.html
https://ria.ru/20190206/1550465425.html
https://ria.ru/20190923/1559011805.html
1
новосибирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574450465_0:0:3112:1751_1400x0_80_0_0_d396336035303b43f1f60c30657b63c9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574450465_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_7c3125262e85ade26976829babf0a559.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574450465_355:0:2403:2048_1400x0_80_0_0_b2464564ab205db62e5f2cdc1001596d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хорошие новости, российская академия наук, новосибирская область

В новосибирском Академгородке появится Центр генетических технологий

08:00 17.07.2020 (обновлено: 12:13 17.07.2020)
3310
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСотрудница лаборатории во время работы
Сотрудница лаборатории во время работы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Высокотехнологичную медицинскую помощь, связанную с генетическими исследованиями, новосибирцам смогут оказывать быстрее. Благодаря созданию за Уралом специализированных лабораторий при Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН), пациентам не придется ожидать жизненно важных операций из-за длительных исследований в обычных лабораториях.
Два крупных лабораторных корпуса будут построены при клиниках института. Это позволит проводить все технологические процессы, исследовать проблемы генетики и разрабатывать новые лекарства не только быстро, но и на основе реальной медицины.
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
15 июля, 10:01Распространение нового коронавируса
В России впервые выделили антитела к коронавирусу
"Если говорить о современных технологиях, то просто врачей, просто коек и просто лекарств недостаточно. Еще нужны специальные лаборатории для того, чтобы подготовить какой-либо биологический продукт и использовать его в лечении или диагностике", — рассказал заместитель директора по клинической работе ФИЦ "Институт цитологии и генетики" СО РАН Максим Королев.
По его словам, перед рядом операций биоматериал человека необходимо хранить и проводить с ним различные манипуляции во вспомогательных лабораториях, в которых работают такие специалисты, как биотехнологи, клеточные биологи и генетики. Именно для быстрого научного сопровождения такой высокотехнологичной медпомощи и требуется новая инфраструктура при научно-исследовательском институте. Этот проект в сфере генной инженерии получил название Национального центра компетенций "Генетические технологии".
Профили, по которым проводится лечение и исследования в институте, включают в себя сердечно-сосудистую хирургию, травматологию и ортопедию, эндокринологию, ревматологию, урологию, гинекологию и акушерство.

"Примеры таких центров так или иначе существуют в стране. Конечно, все они уникальны — они закрывают разные медицинские проблемы. Если говорить о Сибирском федеральном округе и, я думаю, Дальнем Востоке, то здесь это точно уникальная история. Здесь все будет в одном месте. То есть лаборатория приближается к койке больного, скажем так. Это сейчас часто обозначается термином from bench to bed side", — прокомментировал создание нового проекта в области генетических технологий в регионе специалист.

Масштабный инвестиционный проект "Новосибирский центр компетенций "Генетические технологии" — важная часть программы "Академгородок 2.0". Она направлена на развитие новосибирского научного центра "Академгородок" — одного из крупнейших в России.
Академгородок, Новосибирск
6 февраля 2019, 13:52Российский Инвестиционный Форум — Сочи 2019
Новосибирская область представит проект "Академгородок 2.0" на РИФ
"Центр генетических технологий — один из ключевых проектов пакета "Академгородок 2.0". С передачей комплекса зданий появилась возможность развития проектов, входящих в состав "Академгородка 2.0". Здесь откроется новый диализный центр, расширятся клеточные технологии, лечение диабета, ревматология, диабетическая стопа, суставы — все высокотехнологичные медицинские технологии здесь будут усилены", — цитирует директора ИЦиГ СО РАН Алексея Кочетова пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.
Программа "Академгородок 2.0" разработана Сибирским отделением РАН и правительством Новосибирской области. Ее основная задача — создание условий для новых научных разработок мирового уровня (исследовательской инфраструктуры) и внедрения их в производство.
Так, помимо Национального центра компетенций "Генетические технологии", одним из важнейших проектов является строительство Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). Синхротрон позволит получать новые качества материалов и проводить исследования на уровне наночастиц. Проведение первых международных научных исследований с использованием СКИФ запланировано до конца декабря 2024 года.
Биотехнопарк Кольцово в Новосибирской области
23 сентября 2019, 16:47РИА Наука
Проектировщики рассказали, как синхротрон СКИФ поможет "оборонке"
Кроме того, планируется свыше 30 междисциплинарных проектов современной исследовательской инфраструктуры, научно-образовательный центр и технопарк. Уже сейчас здесь, в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", разрабатывается вакцина против COVID-19.
1102101
Обсудить 1
Хорошие новостиХорошие новостиРоссийская академия наукНовосибирская область
Рекомендуем
Девушка заснула в офисе
Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
Роберт Инглунд
Не заглядывай под кровать. Кто играет в самых известных ужастиках
Молодожены обмениваются кольцами во дворце бракосочетания №1 в Москве
В Москве работников загсов будут учить с помощью VR-технологий
Музей-усадьба - главное здание
От вятичей до Ильича: что можно увидеть в "Горках Ленинских"
Автомобиль на водородной заправке в Париже
Европа проведет зеленую революцию на Украине и заставит платить Россию
Магазин Huawei в Пекине, Китай
Конец недолгой "золотой эры" китайско-британских отношений
Встреча главы УГКЦ Святослава Шевчука с с Епифанием Думенко (слева)
Когда нация важнее веры: враги "российской церкви" решили объединиться
Вячеслав Кузнецов
"Относился как к сыну": кто убил профессора химии воронежского вуза
Дональд Трамп в медицинской маске
Доллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки
Парад украинских вышиванок
Как идея суверенитета Украины привела ее к статусу "подстилки Америки"
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
"Это проблема России". Почему Киев не исполняет Минские соглашения
Утренние занятия по йоге и дыхательной гимнастике в Казани
Диетолог объяснил, почему не стоит худеть к лету
Виноградная лоза и вино в бокале
В Роскачестве рассказали, какие вина подходят к шашлыку
Гималайский медведь
На приморца на пасеке напал гималайский медведь
Ссора в семье
Россияне рассказали, как самоизоляция изменила отношения в семье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:31Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
13:29РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами
13:28В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
13:27В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:26Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи
13:22Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке
13:21В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов
13:18Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
13:16Число случаев COVID-19 в США выросло на рекордные 77 тысяч за сутки
13:14Подмосковье может перейти к третьему этапу снятия ограничений по COVID-19
13:10Песков оценил отношения России и Великобритании
13:05Россия отвергает обвинения Лондона в хакерских атаках, заявил Песков
13:02Малышева рассказала о "парализованном страхом" Нью-Йорке
13:01В Казахстане число жертв коронавируса достигло 464
13:01Песков: Россия отвергает вмешательство в выборы в какой-либо стране
12:59Все пункты Минских соглашений прописаны однозначно, заявил Песков
12:59В Кремле оценили данные о наличие инструкций по освещению митингов в СМИ
12:58Иран зафиксировал около 2,4 тысячи новых случаев коронавируса
12:57Песков оценил реализацию Киевом Минских соглашений
12:56В Кремле обратили внимание на инициативу о переносе "Бессмертного полка"
Лента новостейМолния