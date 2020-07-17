В новосибирском Академгородке появится Центр генетических технологий

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Высокотехнологичную медицинскую помощь, связанную с генетическими исследованиями, новосибирцам смогут оказывать быстрее. Благодаря созданию за Уралом специализированных лабораторий при Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН), пациентам не придется ожидать жизненно важных операций из-за длительных исследований в обычных лабораториях.

Два крупных лабораторных корпуса будут построены при клиниках института. Это позволит проводить все технологические процессы, исследовать проблемы генетики и разрабатывать новые лекарства не только быстро, но и на основе реальной медицины.

"Если говорить о современных технологиях, то просто врачей, просто коек и просто лекарств недостаточно. Еще нужны специальные лаборатории для того, чтобы подготовить какой-либо биологический продукт и использовать его в лечении или диагностике", — рассказал заместитель директора по клинической работе ФИЦ "Институт цитологии и генетики" СО РАН Максим Королев.

По его словам, перед рядом операций биоматериал человека необходимо хранить и проводить с ним различные манипуляции во вспомогательных лабораториях, в которых работают такие специалисты, как биотехнологи, клеточные биологи и генетики. Именно для быстрого научного сопровождения такой высокотехнологичной медпомощи и требуется новая инфраструктура при научно-исследовательском институте. Этот проект в сфере генной инженерии получил название Национального центра компетенций "Генетические технологии".

Профили, по которым проводится лечение и исследования в институте, включают в себя сердечно-сосудистую хирургию, травматологию и ортопедию, эндокринологию, ревматологию, урологию, гинекологию и акушерство.

"Примеры таких центров так или иначе существуют в стране. Конечно, все они уникальны — они закрывают разные медицинские проблемы. Если говорить о Сибирском федеральном округе и, я думаю, Дальнем Востоке, то здесь это точно уникальная история. Здесь все будет в одном месте. То есть лаборатория приближается к койке больного, скажем так. Это сейчас часто обозначается термином from bench to bed side", — прокомментировал создание нового проекта в области генетических технологий в регионе специалист.

Масштабный инвестиционный проект "Новосибирский центр компетенций "Генетические технологии" — важная часть программы "Академгородок 2.0". Она направлена на развитие новосибирского научного центра "Академгородок" — одного из крупнейших в России.

"Центр генетических технологий — один из ключевых проектов пакета "Академгородок 2.0". С передачей комплекса зданий появилась возможность развития проектов, входящих в состав "Академгородка 2.0". Здесь откроется новый диализный центр, расширятся клеточные технологии, лечение диабета, ревматология, диабетическая стопа, суставы — все высокотехнологичные медицинские технологии здесь будут усилены", — цитирует директора ИЦиГ СО РАН Алексея Кочетова пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Программа "Академгородок 2.0" разработана Сибирским отделением РАН и правительством Новосибирской области. Ее основная задача — создание условий для новых научных разработок мирового уровня (исследовательской инфраструктуры) и внедрения их в производство.

Так, помимо Национального центра компетенций "Генетические технологии", одним из важнейших проектов является строительство Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). Синхротрон позволит получать новые качества материалов и проводить исследования на уровне наночастиц. Проведение первых международных научных исследований с использованием СКИФ запланировано до конца декабря 2024 года.