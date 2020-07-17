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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T07:23
евразийский экономический союз (евразэс)
справки
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353
60
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РИА Новости
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60
евразийский экономический союз (евразэс), справки

Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

07:23 17.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПервое заседание межправительственного совета ЕАЭС. 6 февраля 2015 года
Первое заседание межправительственного совета ЕАЭС. 6 февраля 2015 года
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе.
Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) был подписан 29 мая 2014 года в Астане (ныне Нур-Султан, Казахстан) президентами России, Белоруссии и Казахстана. Вступил в силу 1 января 2015 года.
Статус государств-членов ЕАЭС имеют Армения (со 2 января 2015 года), Белоруссия, Казахстан, Киргизия (с 12 августа 2015 года) и Россия. 14 мая 2018 года статус государства-наблюдателя получила Молдавия.
Площадь территории стран ЕАЭС – более 20 миллионов квадратных километров (14% мировой суши), численность населения стран ЕАЭС, по состоянию на начало 2020 года, составила 184,26 миллиона человек.
Объем валового внутреннего продукта стран-членов ЕАЭС в 2019 году составил 1,9 триллиона долларов; объем промышленного производства – 1,2 триллиона долларов, объем производства продукции сельского хозяйства – 120 миллиардов долларов.
Объем взаимного товарооборота в странах ЕАЭС по итогам 2019 года составил 61 миллиард долларов; объем внешней торговли товарами с третьими странами – 733,1 миллиарда долларов (экспорт – 459,3 миллиарда долларов, импорт – 273,8 миллиарда долларов).
ЕАЭС создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Казахстана и Белоруссии. В рамках Союза обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в ключевых отраслях экономики.
Идея создания ЕАЭС была заложена в принятой президентами России, Белоруссии и Казахстана 18 ноября 2011 года Декларации о евразийской экономической интеграции. В ней зафиксированы цели евразийской экономической интеграции на перспективу, в том числе была провозглашена задача создания Евразийского экономического союза к 1 января 2015 года.
Основными целями Союза являются:
- создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения;
- формирование единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов;
- всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики.
Высшим органом ЕАЭС является Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС), в состав которого входят главы государств-членов или главы правительств стран-членов, они наделены полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Высшего совета. ВЕЭС рассматривает принципиальные вопросы деятельности Союза, определяет стратегию, направления и перспективы развития интеграции и принимает решения, направленные на реализацию целей Союза. Заседания Высшего совета проводятся не реже одного раза в год. Для решения неотложных вопросов деятельности Союза по инициативе любого из государств-членов или председателя Высшего совета могут созываться внеочередные заседания Высшего совета.
Реализацию и контроль за исполнением Договора ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза и решений Высшего совета обеспечивает Межправительственный совет (ЕМС), состоящий из глав правительств государств-членов. Заседания Межправительственного совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Союза со штаб-квартирой в Москве. Основными задачами Комиссии являются обеспечение условий функционирования и развития Союза, а также разработка предложений в сфере экономической интеграции в рамках Союза.
Суд Союза – судебный орган Союза, обеспечивающий применение государствами-членами и органами Союза Договора о ЕАЭС и иных международных договоров в рамках Союза.
Предусматривается создание к 2025 года наднационального органа по регулированию финансового рынка, который станет базовым элементом формирования общего финансового рынка ЕАЭС.
Финансирование деятельности органов Союза осуществляется за счет средств бюджета Союза, который формируется в российских рублях за счет долевых взносов государств-членов (Армения – 1,22%, Белоруссия – 4,56%, Казахстан – 7,055%, Киргизия – 1,9%, Российская Федерация – 85,265%).
Председательство в ВЕЭС, ЕМС и Совете ЕЭК (уровень вице-премьеров) осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством-членом в течение одного календарного года без права продления.
В 2020 году в указанных органах председательствует Белоруссия.
Союз открыт для вступления любого государства, разделяющего его цели и принципы, на условиях, согласованных государствами-членами.
На территориях государств-членов Союза функционирует общий рынок труда; реализуется свобода передвижения рабочей силы. Гражданам государств-членов ЕАЭС, желающим работать в России, Казахстане, Белоруссии, Армении или Киргизии, не требуется оформлять разрешительные документы, такие как патенты или разрешения на работу.
Укрепляется международное сотрудничество ЕАЭС с зарубежными партнерами. В 2018 году было подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем, а также временное соглашение, ведущее к созданию зоны свободной торговли с Ираном. В 2019 году соглашения о свободной торговле были подписаны с Сингапуром и Сербией.
В декабре 2018 года была учреждена медаль "За вклад в развитие Евразийского экономического союза".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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