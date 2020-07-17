Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе.

Статус государств-членов ЕАЭС имеют Армения (со 2 января 2015 года), Белоруссия, Казахстан, Киргизия (с 12 августа 2015 года) и Россия. 14 мая 2018 года статус государства-наблюдателя получила Молдавия

Площадь территории стран ЕАЭС – более 20 миллионов квадратных километров (14% мировой суши), численность населения стран ЕАЭС, по состоянию на начало 2020 года, составила 184,26 миллиона человек.

Объем валового внутреннего продукта стран-членов ЕАЭС в 2019 году составил 1,9 триллиона долларов ; объем промышленного производства – 1,2 триллиона долларов, объем производства продукции сельского хозяйства – 120 миллиардов долларов.

Объем взаимного товарооборота в странах ЕАЭС по итогам 2019 года составил 61 миллиард долларов; объем внешней торговли товарами с третьими странами – 733,1 миллиарда долларов (экспорт – 459,3 миллиарда долларов, импорт – 273,8 миллиарда долларов).

ЕАЭС создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Казахстана и Белоруссии. В рамках Союза обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в ключевых отраслях экономики.

Идея создания ЕАЭС была заложена в принятой президентами России, Белоруссии и Казахстана 18 ноября 2011 года Декларации о евразийской экономической интеграции. В ней зафиксированы цели евразийской экономической интеграции на перспективу, в том числе была провозглашена задача создания Евразийского экономического союза к 1 января 2015 года.

Основными целями Союза являются:

- создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения;

- формирование единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов;

- всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики.

Высшим органом ЕАЭС является Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС), в состав которого входят главы государств-членов или главы правительств стран-членов, они наделены полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Высшего совета. ВЕЭС рассматривает принципиальные вопросы деятельности Союза, определяет стратегию, направления и перспективы развития интеграции и принимает решения, направленные на реализацию целей Союза. Заседания Высшего совета проводятся не реже одного раза в год. Для решения неотложных вопросов деятельности Союза по инициативе любого из государств-членов или председателя Высшего совета могут созываться внеочередные заседания Высшего совета.

Реализацию и контроль за исполнением Договора ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза и решений Высшего совета обеспечивает Межправительственный совет (ЕМС), состоящий из глав правительств государств-членов. Заседания Межправительственного совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Союза со штаб-квартирой в Москве. Основными задачами Комиссии являются обеспечение условий функционирования и развития Союза, а также разработка предложений в сфере экономической интеграции в рамках Союза.

Суд Союза – судебный орган Союза, обеспечивающий применение государствами-членами и органами Союза Договора о ЕАЭС и иных международных договоров в рамках Союза.

Предусматривается создание к 2025 года наднационального органа по регулированию финансового рынка, который станет базовым элементом формирования общего финансового рынка ЕАЭС.

Финансирование деятельности органов Союза осуществляется за счет средств бюджета Союза, который формируется в российских рублях за счет долевых взносов государств-членов (Армения – 1,22%, Белоруссия – 4,56%, Казахстан – 7,055%, Киргизия – 1,9%, Российская Федерация – 85,265%).

Председательство в ВЕЭС, ЕМС и Совете ЕЭК (уровень вице-премьеров) осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством-членом в течение одного календарного года без права продления.

В 2020 году в указанных органах председательствует Белоруссия.

Союз открыт для вступления любого государства, разделяющего его цели и принципы, на условиях, согласованных государствами-членами.

На территориях государств-членов Союза функционирует общий рынок труда; реализуется свобода передвижения рабочей силы. Гражданам государств-членов ЕАЭС, желающим работать в России, Казахстане, Белоруссии, Армении или Киргизии, не требуется оформлять разрешительные документы, такие как патенты или разрешения на работу.

Укрепляется международное сотрудничество ЕАЭС с зарубежными партнерами. В 2018 году было подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем, а также временное соглашение, ведущее к созданию зоны свободной торговли с Ираном. В 2019 году соглашения о свободной торговле были подписаны с Сингапуром и Сербией.

В декабре 2018 года была учреждена медаль "За вклад в развитие Евразийского экономического союза".