Токаев поручил правительству обнародовать статистику по COVID-19

НУР-СУЛТАН, 16 июл - РИА Новости. Правительство Казахстана должно определиться со статистикой по коронавирусу и сделать ее прозрачной, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Казахстанский нейрохирург Мынжылкы Бердиходжаев ранее на своей странице в Facebook опубликовал видеозапись, на которой призвал министерство здравоохранения регистрировать случаи пневмонии, которую можно назвать атипичной, как коронавирус. Он заявил, что официальная статистика не соответствует действительности, а вспышка атипичной пневмонии в республике вызвана коронавирусом. Заместитель министра здравоохранения республики Людмила Бюрабекова, комментируя это предложение, отметила, что ведомство проводит консультации со Всемирной организацией здравоохранения о том, как вести учет заболеваемости пневмонией на фоне ситуации с коронавирусом. Глава представительства ВОЗ в стране Кэролайн Кларинваль сообщала, что группа экспертов прибудет в Казахстан для изучения причин роста числа заболевших пневмонией, но предположила, что "скорее всего, это COVID-19".
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"Перед правительством поставлена задача определиться со статистикой по пандемии. Помимо коронавируса, большой урон здоровью и жизни граждан наносит пневмония. Все данные по ситуации с пандемией, какими бы печальными они ни были, должны быть достоянием общества. Чем больше прозрачности и взаимного доверия, тем быстрее мы сообща справимся с этой напастью", - написал Токаев на своей странице в Twitter.
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 674 случая коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 65 188. Количество выздоровевших пациентов превышает 38 тысяч. В стране зафиксировано 396 случаев смерти от коронавируса.
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