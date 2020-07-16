Токаев поручил правительству обнародовать статистику по COVID-19

Казахстанский нейрохирург Мынжылкы Бердиходжаев ранее на своей странице в Facebook опубликовал видеозапись, на которой призвал министерство здравоохранения регистрировать случаи пневмонии, которую можно назвать атипичной, как коронавирус. Он заявил, что официальная статистика не соответствует действительности, а вспышка атипичной пневмонии в республике вызвана коронавирусом. Заместитель министра здравоохранения республики Людмила Бюрабекова, комментируя это предложение, отметила, что ведомство проводит консультации со Всемирной организацией здравоохранения о том, как вести учет заболеваемости пневмонией на фоне ситуации с коронавирусом. Глава представительства ВОЗ в стране Кэролайн Кларинваль сообщала, что группа экспертов прибудет в Казахстан для изучения причин роста числа заболевших пневмонией, но предположила, что "скорее всего, это COVID-19".