В Киевской области усилят карантинные ограничения из-за коронавируса

"С учетом оценки эпидемической ситуации в Киевской области комиссия решила с 17 июля ограничить: проведение массовых мероприятий с заполненностью меньше 50% стационарно размещенных мест для сидения; время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности ограничить с 23.00 и до 7.00", - говорится в сообщении на сайте администрации.