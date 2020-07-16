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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574470527.html
В Киевской области усилят карантинные ограничения из-за коронавируса
Власти Киевской области Украины решили усилить карантинные ограничения с 17 июля из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба областной... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T23:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация на украине
киевская область
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, ситуация на украине, киевская область, украина, в мире

В Киевской области усилят карантинные ограничения из-за коронавируса

23:21 16.07.2020
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Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Власти Киевской области Украины решили усилить карантинные ограничения с 17 июля из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба областной администрации в четверг.
"С учетом оценки эпидемической ситуации в Киевской области комиссия решила с 17 июля ограничить: проведение массовых мероприятий с заполненностью меньше 50% стационарно размещенных мест для сидения; время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности ограничить с 23.00 и до 7.00", - говорится в сообщении на сайте администрации.
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Также было принято решение усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий при перевозке пассажиров, работы общепитов и развлекательных заведений в ночное время суток.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 56 455 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1 445 человек, выздоровели 28 931 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеКиевская областьУкраинаВ мире
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