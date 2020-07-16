https://ria.ru/20200716/1574469461.html
Twitter блокирует аккаунты, пытавшиеся сменить пароль в течение 30 дней
В Twitter пообещали заблокировать все аккаунты, в которых пытались сменить пароль за последние 30 дней. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T22:47
2020-07-16T23:36
twitter
технологии
в мире
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https://ria.ru/20200716/1574445425.html
8
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
twitter, технологии, в мире
ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости.
В Twitter
пообещали заблокировать все аккаунты, в которых пытались сменить пароль за последние 30 дней.
"Мы работаем над тем, чтобы пользователи получили доступ к своим страницам как можно скорее. На это может потребоваться дополнительное время, так как нам нужно убедиться, что аккаунтом воспользуется его настоящий владелец", — говорится в сообщении компании.
Накануне в Twitter взломали страницы некоторых публичных людей. Злоумышленники от их имени обещали вернуть отправленные им биткоины в удвоенном размере.
Так, например, хакеры получили доступ к аккаунтам бывшего вице-президента США Джо Байдена, экс-президента Барака Обамы, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, миллиардеров Билла Гейтса, Майкла Блумберга и Джеффа Безоса, рэпера Канье Уэста, компаний Apple, Uber и других.
Федеральное бюро расследований приступило к расследованию инцидента.