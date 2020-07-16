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Twitter блокирует аккаунты, пытавшиеся сменить пароль в течение 30 дней
В Twitter пообещали заблокировать все аккаунты, в которых пытались сменить пароль за последние 30 дней. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T23:36
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40569/63/405696303_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_04dcd6c52625f42129b7a7b023147626.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
twitter, технологии, в мире

Twitter блокирует аккаунты, пытавшиеся сменить пароль в течение 30 дней

22:47 16.07.2020 (обновлено: 23:36 16.07.2020)
3009
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПриложение Twitter
Приложение Twitter
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. В Twitter пообещали заблокировать все аккаунты, в которых пытались сменить пароль за последние 30 дней.

"Мы работаем над тем, чтобы пользователи получили доступ к своим страницам как можно скорее. На это может потребоваться дополнительное время, так как нам нужно убедиться, что аккаунтом воспользуется его настоящий владелец", — говорится в сообщении компании.

Накануне в Twitter взломали страницы некоторых публичных людей. Злоумышленники от их имени обещали вернуть отправленные им биткоины в удвоенном размере.
Так, например, хакеры получили доступ к аккаунтам бывшего вице-президента США Джо Байдена, экс-президента Барака Обамы, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, миллиардеров Билла Гейтса, Майкла Блумберга и Джеффа Безоса, рэпера Канье Уэста, компаний Apple, Uber и других.
Федеральное бюро расследований приступило к расследованию инцидента.
Социальная сеть Twitter
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