ФБР начало расследование взлома аккаунтов знаменитостей в Twitter

ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Федеральное бюро расследований Федеральное бюро расследований США ФБР ) приступило к расследованию взлома ряда учетных записей известных людей и компаний в социальной сети Twitter , сообщили РИА Новости в четверг в отделении бюро в Сан-Франциско

"ФБР расследует происшествие, затронувшее несколько аккаунтов Twitter, принадлежащих известным личностям, и которое произошло 15 июля 2020 года. В этот раз аккаунты, судя по всему, были взломаны с целью совершить мошенничество с криптовалютой", - сказал собеседник агентства.

Он отказался сообщить что-либо еще, порекомендовав пользователям не поддаваться на подобные уловки и не переводить средства мошенникам.