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ФБР начало расследование взлома аккаунтов знаменитостей в Twitter
Федеральное бюро расследований США (ФБР) приступило к расследованию взлома ряда учетных записей известных людей и компаний в социальной сети Twitter, сообщили... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T22:40
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
фбр, сша, twitter, в мире

ФБР начало расследование взлома аккаунтов знаменитостей в Twitter

22:40 16.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране смартфона
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Федеральное бюро расследований США (ФБР) приступило к расследованию взлома ряда учетных записей известных людей и компаний в социальной сети Twitter, сообщили РИА Новости в четверг в отделении бюро в Сан-Франциско.
"ФБР расследует происшествие, затронувшее несколько аккаунтов Twitter, принадлежащих известным личностям, и которое произошло 15 июля 2020 года. В этот раз аккаунты, судя по всему, были взломаны с целью совершить мошенничество с криптовалютой", - сказал собеседник агентства.
Он отказался сообщить что-либо еще, порекомендовав пользователям не поддаваться на подобные уловки и не переводить средства мошенникам.
В число пострадавших от взлома попали бывший вице-президент США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, рэпер Канье Уэст, компании Apple, Uber и другие. Авторы сообщений во взломанных аккаунтах обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.
Логотип социальной сети Twitter
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