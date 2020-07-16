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В Госдуме осудили отношение украинских властей к крымским татарам
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя ситуацию с обнищанием и безработицей крымских татар на Украине, заявил, что они для украинских властей - не народ, а РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T22:25
2020-07-16T22:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация на украине, руслан бальбек, госдума рф, республика крым, украина, в мире
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек
, комментируя ситуацию с обнищанием и безработицей крымских татар на Украине
, заявил, что они для украинских властей - не народ, а политический фактор, которым надеялись влиять на внешнюю и внутреннюю политику России.
Ранее в докладе МИД России о ситуации с правами человека на Украине сообщалось, что крымские татары, проживающие на территории страны, чаще рядовых украинцев сталкиваются с обнищанием и безработицей.
"Это было ожидаемо, ведь крымские татары для Украины - не народ, а лишь политический фактор, которым они надеялись влиять на внешнюю и внутреннюю политику России. А, как известно, фактор - величина непостоянная, его можно использовать в своих целях и если что-то не получится - то просто отбросить в сторону. Вот и оказалось, что те крымские татары, которые поверили посулам Киева, оказались не просто обмануты, а выброшены на обочину, и теперь, что называется, ни в Крым, ни в Рим - без гражданства нигде не ждут", - сказал Бальбек РИА Новости.
Депутат также заявил, что обнищание крымско-татарского населения на территории Украины Киев вновь попытается раздуть якобы как следствие российской политики.
"Но, как говорится, и тут карта бита: те, кто остался на российском полуострове (а это абсолютное большинство крымских татар) даже не думают о переезде на Украину - и это лучший показатель нашей внутренней политики", - добавил Бальбек.