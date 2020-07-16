В Госдуме осудили отношение украинских властей к крымским татарам

"Это было ожидаемо, ведь крымские татары для Украины - не народ, а лишь политический фактор, которым они надеялись влиять на внешнюю и внутреннюю политику России. А, как известно, фактор - величина непостоянная, его можно использовать в своих целях и если что-то не получится - то просто отбросить в сторону. Вот и оказалось, что те крымские татары, которые поверили посулам Киева, оказались не просто обмануты, а выброшены на обочину, и теперь, что называется, ни в Крым, ни в Рим - без гражданства нигде не ждут", - сказал Бальбек РИА Новости.