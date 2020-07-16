Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574469038.html
В Госдуме осудили отношение украинских властей к крымским татарам
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя ситуацию с обнищанием и безработицей крымских татар на Украине, заявил, что они для украинских властей - не народ, а РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T22:25
россия
ситуация на украине
руслан бальбек
госдума рф
республика крым
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_0:87:3072:1815_1400x0_80_0_0_60a7eb4056e0ae5ddb05ad678270f88e.jpg
https://ria.ru/20200716/1574450666.html
https://ria.ru/20200712/1574235578.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_0:87:3072:1815_1400x0_80_0_0_60a7eb4056e0ae5ddb05ad678270f88e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_126:0:2857:2048_1400x0_80_0_0_b07112d00340c052ad28a2d34bf22572.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_395:0:2443:2048_1400x0_80_0_0_5407dcf314848e525479b4272d7d346a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ситуация на украине, руслан бальбек, госдума рф, республика крым, украина, в мире

В Госдуме осудили отношение украинских властей к крымским татарам

22:25 16.07.2020
1760
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек . Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя ситуацию с обнищанием и безработицей крымских татар на Украине, заявил, что они для украинских властей - не народ, а политический фактор, которым надеялись влиять на внешнюю и внутреннюю политику России.
Ранее в докладе МИД России о ситуации с правами человека на Украине сообщалось, что крымские татары, проживающие на территории страны, чаще рядовых украинцев сталкиваются с обнищанием и безработицей.
Крым
Вчера, 16:06
В Крыму призвали Киев забыть о планах по возвращению полуострова
"Это было ожидаемо, ведь крымские татары для Украины - не народ, а лишь политический фактор, которым они надеялись влиять на внешнюю и внутреннюю политику России. А, как известно, фактор - величина непостоянная, его можно использовать в своих целях и если что-то не получится - то просто отбросить в сторону. Вот и оказалось, что те крымские татары, которые поверили посулам Киева, оказались не просто обмануты, а выброшены на обочину, и теперь, что называется, ни в Крым, ни в Рим - без гражданства нигде не ждут", - сказал Бальбек РИА Новости.
Депутат также заявил, что обнищание крымско-татарского населения на территории Украины Киев вновь попытается раздуть якобы как следствие российской политики.
"Но, как говорится, и тут карта бита: те, кто остался на российском полуострове (а это абсолютное большинство крымских татар) даже не думают о переезде на Украину - и это лучший показатель нашей внутренней политики", - добавил Бальбек.
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
12 июля, 14:03
Путин назвал причину ухудшения отношений между Россией и Украиной
4943002
Обсудить 0
РоссияСитуация на УкраинеРуслан БальбекГосдума РФРеспублика КрымУкраинаВ мире
Рекомендуем
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
Юрий Витренко ушел из "Нафтогаза"
Гималайский медведь
На приморца на пасеке напал гималайский медведь
Памятник Александру Баранову в Ситке, Аляска
Власти города Ситка решили оставить у себя памятник Баранову
Армянская АЭС вблизи города Мецамор
Армения ответила на угрозы Азербайджана нанести удар по АЭС
Актер Джонни Депп
Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в защиту Джонни Деппа на суде
Министр обороны Белоруссии Андрей Равков
Силовики в Белоруссии готовы предотвратить массовые беспорядки
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал украинцев объединиться для "возвращения территорий"
Телеведущий Максим Галкин
Галкин ответил на сообщения о связи с задержанным за торговлю людьми
Здание Рейхстага в Берлине
В Германии призвали "ясно показать" России обороноспособность страны
Строительство газопровода Северный поток-2
Группа конгрессменов поддержала санкции против "Северного потока — 2"
Пожар на борту десантного корабля на базе ВМС США в Сан-Диего
В Сан-Диего потушили пожар на корабле ВМС США
Ватикан
Ватикан обнародовал "правила" реагирования на случаи педофилии в церкви
Российские туристы укладывают багаж в автобус на территории аэропорта Тиват в Черногории
Туристы рассказали, какие путешествия им кажутся самыми опасными
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
ООН отказалась комментировать обвинения в адрес России о "краже" вакцины
Сотрудники ГБР Украины во время задержания заказчика убийства заммэра Черкасс
На Украине сымитировали убийство заммэра Черкасс
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07Эксперт объяснил связь низкой летальности от COVID в России с демографией
07:05В Казахстане выявили более 1,7 тысячи новых случаев коронавируса
07:04СМИ: в США число случаев COVID-19 выросло на рекордные 75 тысяч за сутки
07:03Вторая волна COVID-19 в России маловероятна, считает ученый
07:01Большинство районов ЕАО приступают ко второму этапу снятия ограничений
07:00В Китае за сутки выявили десять случаев COVID-19
06:59В Приамурье число жертв коронавируса достигло 32 человек
06:59Коронавирус со временем не исчезнет, заявил эксперт
06:53Экс-глава спорта России рассказал, как КГБ спас Олимпиаду-80 от скандала
06:46Экс-глава спорта России рассказал об обеспечении порядка на Олимпиаде-80
06:43В Иркутске обнаружили две нелегальные мастерские по изготовлению оружия
06:42В Бурятии потушили возгорание в Тункинском нацпарке
06:42Диетолог объяснил, почему не стоит худеть к лету
06:41В Сеуле предложили провести межпарламентские переговоры с КНДР
06:38Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
Лента новостейМолния