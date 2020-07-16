https://ria.ru/20200716/1574468945.html
Юрий Витренко ушел из "Нафтогаза"
Юрий Витренко заявил, что отработал последний день на должности исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины". РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T22:19
2020-07-16T22:19
ситуация на украине
юрий витренко
нафтогаз украины
украина
в мире
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украина
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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