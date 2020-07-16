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Юрий Витренко ушел из "Нафтогаза"
Юрий Витренко заявил, что отработал последний день на должности исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины". РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T22:19
ситуация на украине
юрий витренко
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация на украине, юрий витренко, нафтогаз украины, украина, в мире

Юрий Витренко ушел из "Нафтогаза"

22:19 16.07.2020
1167
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИсполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время брифинга в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 16 июл – РИА Новости. Юрий Витренко заявил, что отработал последний день на должности исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины".
В мае 2020 года Юрий Витренко заявил, что его предупредили об увольнении через два месяца в связи с сокращением его должности.
"Друзья, сегодня мой последний день работы в "Нафтогазе Украины". Я пришел сюда в 2014 году, после революции Достоинства. И все эти годы делал все, чтобы защищать наше с вами достоинство и отстаивать нашу энергетическую независимость", - написал Витренко в своем Facebook.
Также он поблагодарил всех украинцев, журналистов, депутатов, чиновников и международных партнеров Украины.
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Ситуация на УкраинеЮрий ВитренкоНафтогаз УкраиныУкраинаВ мире
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