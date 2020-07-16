Комитет сената США потребовал от Twitter информацию о взломе аккаунтов

"Нельзя переоценить проблематичность данного инцидента - как его последствий, так и очевидной неспособности внутренних механизмов Twitter его предотвратить", - добавил сенатор.

В число пострадавших от взлома попали бывший вице-президент США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, рэпер Канье Уэст, компании Apple, Uber и другие. Авторы сообщений во взломанных аккаунтах обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.