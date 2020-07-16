https://ria.ru/20200716/1574467982.html
Комитет сената США потребовал от Twitter информацию о взломе аккаунтов
Председатель комитета сената США по торговле Роджер Уикер затребовал у Twitter информацию об инциденте в среду, в результате которого были взломаны учетные... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T21:36
2020-07-16T21:36
джек дорси
сша
twitter
в мире
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1
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151366/65/1513666518_0:0:2500:1407_1400x0_80_0_0_8e677507dc74e05afa0b53b5165c91d7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джек дорси, сша, twitter, в мире
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости.
Председатель комитета сената США
по торговле Роджер Уикер затребовал у Twitter
информацию об инциденте в среду, в результате которого были взломаны учетные записи ряда видных лиц.
"Данный инцидент, который показывает как необходимость защитить пользователей от мошенничества, так и более широкую обеспокоенность относительно социальной манипуляции и дезинформации в интернете, крайне волнует комитет", - говорится в письме главе компании Джеку Дорси
, которое опубликовал Уикер.
"Нельзя переоценить проблематичность данного инцидента - как его последствий, так и очевидной неспособности внутренних механизмов Twitter его предотвратить", - добавил сенатор.
В число пострадавших от взлома попали бывший вице-президент США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, рэпер Канье Уэст, компании Apple, Uber и другие. Авторы сообщений во взломанных аккаунтах обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.