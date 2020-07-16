В Пензенской области умерла пациентка с коронавирусом

САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости. Еще одна пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Пензенской области, общее число умерших достигло 70 человек, сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 5883 случая коронавируса. К 15 июля в области скончались 69 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Жертвой коронавируса стала женщина 1961 года рождения. Сопутствующие (заболевания): атеросклероз коронарных артерий, ХИБС (хроническая ишемическая болезнь сердца), ожирение второй степени, артериальная гипертензия. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что врачи в Пензенской области в четверг выписали 15 человек после лечения COVID-19, общее число выздоровевших в регионе возросло до 5244.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.