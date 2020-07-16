В Пензенской области умерла пациентка с коронавирусом

"Жертвой коронавируса стала женщина 1961 года рождения. Сопутствующие (заболевания): атеросклероз коронарных артерий, ХИБС (хроническая ишемическая болезнь сердца), ожирение второй степени, артериальная гипертензия. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.

Она отметила, что врачи в Пензенской области в четверг выписали 15 человек после лечения COVID-19, общее число выздоровевших в регионе возросло до 5244.