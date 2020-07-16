Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574467536.html
В Пензенской области умерла пациентка с коронавирусом
Еще одна пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Пензенской области, общее число умерших достигло 70 человек, сообщила пресс-секретарь главы региона... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T21:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
пензенская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e17667230ec24a82511af94e513bfafb.jpg
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
пензенская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e17667230ec24a82511af94e513bfafb.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_43:0:2774:2048_1400x0_80_0_0_9120523990f42b99632d17408f4a2020.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_384:0:2432:2048_1400x0_80_0_0_4c739e32342f4122468fcb388dfcc958.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пензенская область, общество

В Пензенской области умерла пациентка с коронавирусом

21:15 16.07.2020
338
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости. Еще одна пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Пензенской области, общее число умерших достигло 70 человек, сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 5883 случая коронавируса. К 15 июля в области скончались 69 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Жертвой коронавируса стала женщина 1961 года рождения. Сопутствующие (заболевания): атеросклероз коронарных артерий, ХИБС (хроническая ишемическая болезнь сердца), ожирение второй степени, артериальная гипертензия. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что врачи в Пензенской области в четверг выписали 15 человек после лечения COVID-19, общее число выздоровевших в регионе возросло до 5244.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пензенская областьОбщество
Рекомендуем
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Саратовской области семь медработников умерли от COVID-19
Сотрудник МЧС
В Татарстане ищут двух подростков, пропавших около плотины
Здание Государственной Думы РФ
Правительство внесло в Госдуму проект о налоговом маневре в IT-отрасли
Инфекционный госпиталь в парке Патриот Одинцовского района
На Кубани умерли три человека с коронавирусом
Памятник губернатору Аляски Александру Баранову в городе Ситка
На Аляске назвали сроки переноса памятника Баранову
Андрей Климов
Сенатор прокомментировал возможные манипуляции мнением людей в Twitter
Уголь
Пасечник оценил конкурентоспособность ЛНР на рынке угля
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Комитет сената США потребовал от Twitter информацию о взломе аккаунтов
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
ООН отказалась комментировать обвинения в адрес России о "краже" вакцины
Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве
Задержанных за взятки сотрудников "Матросской тишины" арестовали
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Саратовской области водителей маршруток протестируют на COVID-19
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
Россия и Франция обсудили глобальную безопасность на консультациях
Российские граждане поднимаются на борт самолета авиакомпании Россия в аэропорту Денпасара перед полетом в Москву
Роспотребнадзор отменил двухнедельную изоляцию для прибывших из-за рубежа
Медицинский работник в больнице в Мадриде
Минздрав Испании сообщил о 580 случаях COVID-19 за сутки
М.Хуциев на съемках фильма Июльский дождь
В программу "Каннская классика" вошел фильм Марлена Хуциева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Вторая волна COVID-19 в России маловероятна, считает ученый
07:01Большинство районов ЕАО приступают ко второму этапу снятия ограничений
07:00В Китае за сутки выявили десять случаев COVID-19
06:59В Приамурье число жертв коронавируса достигло 32 человек
06:59Коронавирус со временем не исчезнет, заявил эксперт
06:53Экс-глава спорта России рассказал, как КГБ спас Олимпиаду-80 от скандала
06:46Экс-глава спорта России рассказал об обеспечении порядка на Олимпиаде-80
06:43В Иркутске обнаружили две нелегальные мастерские по изготовлению оружия
06:42В Бурятии потушили возгорание в Тункинском нацпарке
06:42Диетолог объяснил, почему не стоит худеть к лету
06:41В Сеуле предложили провести межпарламентские переговоры с КНДР
06:38Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
Лента новостейМолния