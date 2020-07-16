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СК заявил о неопровержимых доказательствах в деле Фургала
У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T21:13
уголовное дело сергея фургала
происшествия
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https://ria.ru/20200713/1574242137.html
https://ria.ru/20200711/1574176232.html
Все подобные Фургалы,которые думали и думают что смогут отсидеться у себя в регионах,накинув на себя неприкосновенность,став депутатом.Очень сильно ошибаетесь,всю вашу крышу прокурорскую,зачистили.Сушите сухари,только они вам не помогут.
91
А15 лет что молчали и вдруг все так выскочило прямо как по заказу. За дураков здесь всех держат что ли...
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574174624_0:0:3035:1707_1400x0_80_0_0_1a255445ef75bde0e72d92d53c73f24e.jpg
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уголовное дело сергея фургала, происшествия

СК заявил о неопровержимых доказательствах в деле Фургала

21:13 16.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
По ее словам, преступления произошли в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. Петренко отметила, что знающие об убийствах люди были запуганы и отказывались давать показания против Фургала и его соучастников.
Представитель СК уточнила, что речь идет об убийстве бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также о покушении на Александра Смольского. По версии следствия, эти преступления связаны с продвижением интересов Фургала в бизнесе.
Так, Зоря долгое время конфликтовал с Фургалом по поводу купленного железобетонного завода. Его убили за день до вынесения "очевидного" судебного решения".
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
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Особенности национального несанкционированного протеста
В свою очередь, Булатов подозревал будущего губернатора в причастности к убийству Зори. В СК отметили, что, опасаясь разоблачения, Фургал организовал убийство и Булатова. После этого будущий губернатор завладел его долей в общем бизнесе.
По версии следствия, после этого Фургал открыл в Амурской области пункт приема металла, но не выдержал конкуренции: Александр Смольский покупал сырье дороже. Как рассказала Петренко, тогда Фургал организовал убийство конкурента. В гараж Смольского бросили две гранаты, но потерпевший выжил.
"Также в угоду коммерческим интересам был устранен местный житель Роман Сандалов, вину за убийство которого взял на себя охранник и личный водитель Фургала", — уточнила она.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы до 9 сентября по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах
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Кому выгоден арест Сергея Фургала
Губернатора Хабаровского края и члена ЛДПР задержали в Хабаровске и этапировали в Москву в минувший четверг. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, Фургал вины не признал.
Лидер партии Владимир Жириновский после задержания руководителя края пригрозил уходом фракции из парламента в знак протеста. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не политизировать действия правоохранительных органов и подчеркнул, что они действовали в соответствии с законом.
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Уголовное дело Сергея ФургалаПроисшествия
Популярные комментарии
Все подобные Фургалы,которые думали и думают что смогут отсидеться у себя в регионах,накинув на себя неприкосновенность,став депутатом.Очень сильно ошибаетесь,всю вашу крышу прокурорскую,зачистили.Сушите сухари,только они вам не помогут.
16 июля, 22:31
Алина Эн
310201444
А15 лет что молчали и вдруг все так выскочило прямо как по заказу. За дураков здесь всех держат что ли...
17 июля, 00:10
NADIA SHESTAKOVA
31010017
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