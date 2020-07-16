СК заявил о неопровержимых доказательствах в деле Фургала

По ее словам, преступления произошли в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. Петренко отметила, что знающие об убийствах люди были запуганы и отказывались давать показания против Фургала и его соучастников.

Представитель СК уточнила, что речь идет об убийстве бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также о покушении на Александра Смольского. По версии следствия, эти преступления связаны с продвижением интересов Фургала в бизнесе.

Так, Зоря долгое время конфликтовал с Фургалом по поводу купленного железобетонного завода. Его убили за день до вынесения "очевидного" судебного решения".

В свою очередь, Булатов подозревал будущего губернатора в причастности к убийству Зори. В СК отметили, что, опасаясь разоблачения, Фургал организовал убийство и Булатова . После этого будущий губернатор завладел его долей в общем бизнесе.

По версии следствия, после этого Фургал открыл в Амурской области пункт приема металла, но не выдержал конкуренции: Александр Смольский покупал сырье дороже. Как рассказала Петренко, тогда Фургал организовал убийство конкурента. В гараж Смольского бросили две гранаты, но потерпевший выжил.

"Также в угоду коммерческим интересам был устранен местный житель Роман Сандалов, вину за убийство которого взял на себя охранник и личный водитель Фургала", — уточнила она.

Губернатора Хабаровского края и члена ЛДПР задержали в Хабаровске и этапировали в Москву в минувший четверг. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, Фургал вины не признал.