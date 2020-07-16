https://ria.ru/20200716/1574467283.html
Пасечник оценил конкурентоспособность ЛНР на рынке угля
Уголь, добываемый в самопровозглашенной Луганской народной республике, конкурентоспособен на данном рынке, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в комментарии,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T21:05
2020-07-16T21:06
ситуация в днр и лнр
леонид пасечник
луганская народная республика
экономика
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https://ria.ru/20200501/1570846026.html
луганская народная республика
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, луганская народная республика, экономика
ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости.
Уголь, добываемый в самопровозглашенной Луганской народной республике
, конкурентоспособен на данном рынке, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник
в комментарии, опубликованном его пресс-службой.
Ранее в конце апреля правительство ЛНР заявило о старте реорганизации угольной отрасли республики, в ходе которой рассчитывает сделать рентабельными предприятия данной сферы, а также наладить своевременную выплату зарплаты и соцгарантии для шахтеров. В рамках реорганизации в ЛНР создано государственное угледобывающее предприятие "Республиканская топливная компания "Востокуголь", в которое вошли ряд шахт республики.
"В результате проведенной реорганизации значительно повышена рентабельность угольных предприятий и повышена производительность шахт. Это, в свою очередь, положительно сказалось на себестоимости угольной продукции, то есть, мы ее достаточно снизили и стали конкурентоспособными на рынке угля", - пояснил Пасечник.
Глава ЛНР уточнил, что на данный момент предприятию "Востокуголь" удалось заключить ряд долгосрочных контрактов по продаже угля.