Пасечник оценил конкурентоспособность ЛНР на рынке угля

Ранее в конце апреля правительство ЛНР заявило о старте реорганизации угольной отрасли республики, в ходе которой рассчитывает сделать рентабельными предприятия данной сферы, а также наладить своевременную выплату зарплаты и соцгарантии для шахтеров. В рамках реорганизации в ЛНР создано государственное угледобывающее предприятие "Республиканская топливная компания "Востокуголь", в которое вошли ряд шахт республики.

"В результате проведенной реорганизации значительно повышена рентабельность угольных предприятий и повышена производительность шахт. Это, в свою очередь, положительно сказалось на себестоимости угольной продукции, то есть, мы ее достаточно снизили и стали конкурентоспособными на рынке угля", - пояснил Пасечник.