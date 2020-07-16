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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200716/1574465695.html
Байден попросил денег на избирательную кампанию вместо биткоинов
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден признался, что у него нет биткоинов, и попросил просто дать денег на его избирательную кампанию. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T20:14
президентские выборы в сша - 2020
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568562733_790:0:2851:1159_1400x0_80_0_0_e39beccbef917440d3acaf974d397f58.jpg
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РИА Новости
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дональд трамп, джо байден, сша, twitter, в мире

Байден попросил денег на избирательную кампанию вместо биткоинов

20:14 16.07.2020
407
© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
© AP Photo / Matt Rourke
ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден признался, что у него нет биткоинов, и попросил просто дать денег на его избирательную кампанию.
"У меня нет биткоинов, и я ни за что не попрошу вас присылать их мне. Но если вы хотите внести свою лепту в то, чтобы помочь превратить Дональда Трампа в президента одного срока, вы можете сделать это здесь", - написал он в четверг в своем Twitter, разместив там ссылку на сайт пожертвований его избирательному штабу.
Накануне Байден стал одним из тех, чей аккаунт в социальной сети был взломан неизвестными. В число пострадавших от взлома попали экс-президент США Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, компания Uber и другие. Авторы сообщений обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.
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12 июня, 17:56
Трамп: если бы переговоры с Россией вел Байден, США бы не стало
6261003
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Президентские выборы в США - 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАTwitterВ мире
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