Байден попросил денег на избирательную кампанию вместо биткоинов

Накануне Байден стал одним из тех, чей аккаунт в социальной сети был взломан неизвестными. В число пострадавших от взлома попали экс-президент США Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, компания Uber и другие. Авторы сообщений обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.