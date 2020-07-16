https://ria.ru/20200716/1574464955.html
Источник сообщил о задержании начальника отдела МВД в Москве
В Москве задержали начальника шестого отдела МВД по борьбе с наркотиками Сергея Дмитриева, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T19:56
2020-07-16T20:46
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Москве задержали начальника шестого отдела МВД по борьбе с наркотиками Сергея Дмитриева, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Вину свою признает", — сказал собеседник агентства.
По информации источника, Дмитриева подозревают в мошенничестве на сумму около 1,5 миллиона рублей.
В Главном следственном управлении СК по столице возбудили уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".