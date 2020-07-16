Источник сообщил о задержании начальника отдела МВД в Москве

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Москве задержали начальника шестого отдела МВД по борьбе с наркотиками Сергея Дмитриева, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Вину свою признает", — сказал собеседник агентства.

По информации источника, Дмитриева подозревают в мошенничестве на сумму около 1,5 миллиона рублей.