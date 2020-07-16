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Источник сообщил о задержании начальника отдела МВД в Москве
В Москве задержали начальника шестого отдела МВД по борьбе с наркотиками Сергея Дмитриева, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T20:46
москва
происшествия
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2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
москва, происшествия

Источник сообщил о задержании начальника отдела МВД в Москве

19:56 16.07.2020 (обновлено: 20:46 16.07.2020)
13538
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Москве задержали начальника шестого отдела МВД по борьбе с наркотиками Сергея Дмитриева, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Вину свою признает", — сказал собеседник агентства.
По информации источника, Дмитриева подозревают в мошенничестве на сумму около 1,5 миллиона рублей.
В Главном следственном управлении СК по столице возбудили уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ
3 февраля 2019, 08:00
Что находят при обысках у высокопоставленных арестантов
1371912387
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МоскваПроисшествия
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