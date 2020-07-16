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Росстат сообщил о росте цен на бензин
Средняя розничная цена на бензин в России с 6 по 12 июля увеличилась на 20 копеек по сравнению с предыдущей неделей - до 45,47 рубля за литр, а дизельное... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T19:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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федеральная служба государственной статистики (росстат), аи-98, аи-92, москва, южно-сахалинск, аи-95, махачкала, экономика

Росстат сообщил о росте цен на бензин

19:55 16.07.2020
2776
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве
Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Средняя розничная цена на бензин в России с 6 по 12 июля увеличилась на 20 копеек по сравнению с предыдущей неделей - до 45,47 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 8 копеек, до 48,02 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.
По данным статистического ведомства, к 13 июля средняя розничная цена на бензин марки Аи-95 выросла на 23 копейки, до 46,61 рубля за литр, Аи-92 - на 19 копеек, до 42,97 рубля за литр, Аи-98 - на 16 копеек, до 52,53 рубля за литр.
Рост цен на бензин отмечен в 77 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Махачкале и Южно-Сахалинске на 2,8% и 2,3% соответственно.
В Москве за прошедший период цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, в Санкт-Петербурге – на 0,4%.
Производство бензина в РФ с 6 по 12 июля выросло на 2,6% по сравнению с предыдущей неделей - до 808 тысяч рублей за тонну, дизельного топлива снизилось - на 2,2%, до 1,456 миллиона тонн. В июне производство бензина в РФ выросло по отношению к маю на 29,1%, а к июню 2019 года снизилось на 1,8% - до 3,219 миллиона тонн. Выпуск дизельного топлива в июне снизился на 3,4% к маю и на 4,4% к июню прошлого года - до 6 миллионов тонн.
Стела автозаправочной станции
8 июля, 12:09
Есть сговор? Госдуме предложили расследовать ситуацию с ценами на бензин
57202059
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Федеральная служба государственной статистики (Росстат)АИ-98АИ-92МоскваЮжно-СахалинскАИ-95МахачкалаЭкономика
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