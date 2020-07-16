Росстат сообщил о росте цен на бензин

Производство бензина в РФ с 6 по 12 июля выросло на 2,6% по сравнению с предыдущей неделей - до 808 тысяч рублей за тонну, дизельного топлива снизилось - на 2,2%, до 1,456 миллиона тонн. В июне производство бензина в РФ выросло по отношению к маю на 29,1%, а к июню 2019 года снизилось на 1,8% - до 3,219 миллиона тонн. Выпуск дизельного топлива в июне снизился на 3,4% к маю и на 4,4% к июню прошлого года - до 6 миллионов тонн.