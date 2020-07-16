Росстат сообщил о росте цен на бензин

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Средняя розничная цена на бензин в России с 6 по 12 июля увеличилась на 20 копеек по сравнению с предыдущей неделей - до 45,47 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 8 копеек, до 48,02 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.
Рост цен на бензин отмечен в 77 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Махачкале и Южно-Сахалинске на 2,8% и 2,3% соответственно.
В Москве за прошедший период цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, в Санкт-Петербурге – на 0,4%.
Производство бензина в РФ с 6 по 12 июля выросло на 2,6% по сравнению с предыдущей неделей - до 808 тысяч рублей за тонну, дизельного топлива снизилось - на 2,2%, до 1,456 миллиона тонн. В июне производство бензина в РФ выросло по отношению к маю на 29,1%, а к июню 2019 года снизилось на 1,8% - до 3,219 миллиона тонн. Выпуск дизельного топлива в июне снизился на 3,4% к маю и на 4,4% к июню прошлого года - до 6 миллионов тонн.