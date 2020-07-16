На Украине сымитировали убийство заммэра Черкасс

КИЕВ, 16 июл – РИА Новости. Государственное бюро расследований Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сообщило, что имитировало пропажу и убийство заместителя мэра Черкасс Юрия Ботнара, чтоб задержать депутата этого же горсовета, который, по данным бюро, заказал его ликвидацию.

Во вторник утром мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что Ботнар пропал. В то же время украинские полицейские сообщили, что устанавливают местонахождение чиновника и возбудили уголовное дело.

"Следователи Государственного бюро расследований совместно с СБ (Служба безопасности – ред.) задержали депутата Черкасского городского совета, который заказал убийство заместителя городского головы города Черкасс. В ходе совместной многоходовой спецоперации правоохранители имитировали убийство заместителя городского головы и после передачи денег, в качестве оплаты за преступление, задержали его организатора", - говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

По информации правоохранителей, один из депутатов Черкасского городского совета, имя которого не называется, из-за личного конфликта на фоне распределения сфер влияния пытался организовать умышленное убийство чиновника. ГБР отмечает, что депутат нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил ему задаток.

По данному факту открыто уголовное дело, задержанному депутату грозит лишение свободы на срок от десяти до 15 лет.