https://ria.ru/20200716/1574464849.html
На Украине сымитировали убийство заммэра Черкасс
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сообщило, что имитировало пропажу и убийство заместителя мэра Черкасс Юрия Ботнара, чтоб задержать депутата... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T19:53
2020-07-16T20:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, черкассы, украина, в мире
КИЕВ, 16 июл – РИА Новости.
Государственное бюро расследований Украины
(ГБР) сообщило, что имитировало пропажу и убийство заместителя мэра Черкасс
Юрия Ботнара, чтоб задержать депутата этого же горсовета, который, по данным бюро, заказал его ликвидацию.
Во вторник утром мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что Ботнар пропал. В то же время украинские полицейские сообщили, что устанавливают местонахождение чиновника и возбудили уголовное дело.
"Следователи Государственного бюро расследований совместно с СБ (Служба безопасности – ред.) задержали депутата Черкасского городского совета, который заказал убийство заместителя городского головы города Черкасс. В ходе совместной многоходовой спецоперации правоохранители имитировали убийство заместителя городского головы и после передачи денег, в качестве оплаты за преступление, задержали его организатора", - говорится в сообщении пресс-службы ГБР.
По информации правоохранителей, один из депутатов Черкасского городского совета, имя которого не называется, из-за личного конфликта на фоне распределения сфер влияния пытался организовать умышленное убийство чиновника. ГБР отмечает, что депутат нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил ему задаток.
По данному факту открыто уголовное дело, задержанному депутату грозит лишение свободы на срок от десяти до 15 лет.